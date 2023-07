Réaction suite à la renonciation de Monseigneur Gilbert Aubry

Au moment où Monseigneur Gilbert quitte sa charge pour un repos bien mérité, je veux lui dire toute mon admiration et toute mon amitié et ma reconnaissance aussi. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Admiration d'avoir pu côtoyer cet homme d'Eglise, exceptionnel, brillant et si dévoué aux catholiques de notre île. Reconnaissance, comme avocat, d'avoir été à ses côtés dans des procès si douloureux pour l'Eglise de La Réunion. Chance d'avoir pu connaître aussi le poète, l'intellectuel, érudit, passionné d'histoire. Et il y eu ce 2 mai 1989 et les paroles du pape Jean Paul : "soley y léve, soley y dor, la lune y "lève, la lune y dor, zot meme la lumièr y etein pas ". L'humilité de Gilbert lui interdisait de dévoiler que l'auteur de ce texte fabuleux : c'était lui.

Jean-Jacques Morel, Conseiller Régional de La Réunion