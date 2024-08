La saison "météo-logique" du Théâtre sous les Arbres continue

La saison "artistique et climatique" continue au Théâtre sous les Arbres. À la différence de ses confrères qui sortent actuellement leur nouvelle brochure, le théâtre rappelle la suite et fin de sa saison 2024 "météo-logique" qui va de mars à octobre. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

- Attention travaux -

Le Théâtre sous les Arbres est en travaux au second semestre 2024. Fini le temps des consoles techniques posées sur une table le long des gradins ! La nouvelle régie – là où les techniciens son et lumière « régissent » le spectacle – prend de la hauteur et s’installe au-dessus du public.

Le temps de ce rajeunissement des équipements, la saison est modifiée comme suit :

– Konpani Ibao en “vavangaz sou pyédbwa” prévu mardi 24 septembre à 19h est annulé.

– Zaméran #5 samedi 28 septembre à 16h30 aura lieu à l’École Gervais Barret au Port (à confirmer).

– Konpani Ibao “Dan la kour” mardi 1er octobre à 18h30 est maintenu au Grand Marché au Port.

– Konpani Ibao “G” mardi 8 octobre à 19h, jeudi 10 à 19h et vendredi 11 à 20h aura lieu au Kabardock au Port.

– Zaméran #6 samedi 26 octobre à 16h30 à l’École Francis Rivière au Port (à confirmer).

– Krwazman jeudi 31 octobre à 19h aura lieu au Kabardock au Port.