Le Kabardock célèbre la semaine des fiertés

Pour les 20 ans du Kabardock, la salle de spectacle organise la semaine des fiertés avec un plateau d'artistes variés. L'occasion de venir découvrir, le vendredi 28 et samedi 29 juin 2024, les artistes Mother Luna Laveaux, Soa de muse, Mami watta, Shei Tan et en spécial guest : Norma Bell (Photo : www.imazpress.com)

C’est la semaine des fiertés au Kabardock ce week-end.

Au programme :

Ce vendredi 28 juin 2024, une soirée de célébration est organisée en hommage aux figures féminines noires ayant eu un impact sur la culture globale. Animée par l’artiste Mother Luna Laveaux, cette pionnière de la Ballroom scène de l’océan Indien, fait danser la ville du Port pour le Black Excellence Kiki Ball. Au-delà d’un concours : c'est une affirmation de l'identité, une fête de la beauté et du talent transmis par la diaspora africaine. Dress code : vêtues de noir.

Ce samedi 29 juin 2024, un grand cabaret Diaspora sera animée par les artistes Soa de Muse, Mami Watta, Shei Tan et en spécial guest Norma Bell pour un Kiki Ball. Cette initiative artistique novatrice, fusionne astucieusement l'afro futurisme et la célébration de l'excellence noire, le tout dans un cabaret d’artistes locaux. DIASPORA remet en question les récits établis, s'efforçant d'amplifier et d'autonomiser les voix marginalisées. Ancrée dans l'esthétique drag contemporaine, la performance artistique devient le catalyseur de Diaspora, subvertissant les normes de genre et célébrant l'éclat de la diversité d'expression.