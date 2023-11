Un pacte linguistique pour la reconnaissance de la langue créole et de son manyèr kozé

La signature du Pacte linguistique s’est tenue ce mercredi 29 au Département. "Ce pacte signé par l’État, la Région, le Département et l’Association des maires du département de La Réunion, assure la valorisation de la langue créole et ce, au même titre que la langue française" souligne la Région Réunion. "La signature de ce Pacte, c’est offrir à tous les réunionnais.es la reconnaissance de sa langue, de son manyèr kozé" a commenté pour sa part Patricia Profil, conseillère régionale, déléguée à la Coopération régionale en matière sportive et culturelle (Photo sly/www.imazpress.com)

Lire aussi : Un pacte linguistique signé par la ministre de la Culture : naissance d’un institut du créole réunionnais