Un pacte linguistique signé par la ministre de la Culture : naissance d’un institut du créole réunionnais

Le pacte linguistique de La Réunion a été signé ce mercredi 29 novembre 2023 par Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, Huguette Bello, présidente du conseil régional, Cyrille Melchior, président du conseil départemental, et par Serge Hoareau, président de l’association des maires du département de La Réunion. Nous relayons ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo : sly/www.imazpress.com)

Premier pacte linguistique ultramarin, il s’articule autour de trois points essentiels : la lutte contre l’illettrisme et la maîtrise du français, la visibilité du créole réunionnais dans l’espace public, et la naissance d’un institut du créole réunionnais destiné à devenir un lieu de création, d’innovation, de culture, d’éducation populaire, de recherche et de développement du corpus du créole réunionnais.

Ce pacte prévoit des actions prioritaires, dont :

· nommer et/ou recruter des référents dédiés au secteur linguistique au sein de chaque collectivité ;

· promouvoir le créole réunionnais, tant sur le plan linguistique que sur le plan de la création artistique et de sa diffusion ;

· promouvoir la diversité culturelle et linguistique par le développement des résidences d’artistes et le soutien aux manifestations culturelles ;

· mettre en place des chartes français-créole dans les divers établissements recevant du public.

La ministre de la Culture a salué la forte mobilisation des collectivités et des acteurs. Ce pacte marque un tournant pour la prise en compte du créole réunionnais dans les politiques publiques et, plus largement, celle de la diversité linguistique de l’île comme garante de la cohésion sociale.

