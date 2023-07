Violences urbaines : le préfet prolonge l'interdiction de ventes des feux d'artifice

A la suite de violences urbaines qui se sont produites dans certaines communes de l’île, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, reconduit l’arrêté visant à prévenir les risques de troubles à l’ordre public. Ainsi, dès ce jeudi 6 juillet à 16h et jusqu’au lundi 10 juillet à 8h, sont interdits (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Ainsi, dès ce jeudi 6 juillet à 16h et jusqu’au lundi 10 juillet à 8h00, sont interdits :

- la vente des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques et des fusées de détresse

- le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques et des fusées de détresse sur la voie publique et en direction de la voie publique

- le port, le transport sur la voie publique d’armes à feu y compris factices, de munitions, ainsi que de tout objet susceptible de constituer une arme par destination ou pouvant servir de projectile

- la vente au détail, le port et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable, tel que jerrican ou bidon.

"Ces interdictions ne sont pas applicables aux professionnels justifiant de leur activité. Le non-respect de ces règles sont passibles de poursuites judiciaires" note la préfecture.

