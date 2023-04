Accident de Fleurimont : la seule survivante condamnée à six ans de prison

Sarah N. a été condamnée à 6 ans de prison ce jeudi 13 avril 2023 par la cour d'appel pour homicide involontaire et conduite en état d’ivresse. Agée de 29 ans, la mise en cause est la seule rescapée du terrible accident qui s'était produit dans la nuit du 7 juillet 2018 à Fleurimont (Saint-Paul) et qui avait coûté la vie à à trois personnes (Photo www.imazpress.com)

La peine signifiée par la cour d'appel - le procès a eu lieu le jeudi 30 mars -, est plus importante que celle prononcée en premiere instance le 10 février 2023. Le tribunal de Saint-Denis avait alors condamné la jeune femme à cinq ans de prison dont un avec sursis.

Le jugement avait été prononcé alors que Sarah N. se trouvait en Métropole où elle vit depuis l'accident. La mise en cause était revenue dans l'île à la suite de cette condamation et avait été incarcérée à Domenjod en attendant son procès en appel.

La jeune a toujours affirmé ne pas se souvenir de l'accident et notamment ne pas savoir si elle se trouvait ou non au volant.

Pour rappel, les faits étaient survenus dans la nuit du 7 au 8 juillet 2018 à Fleurimont. Une voiture avait chuté d'une profondeur de huit mètres dans un ravin de Fleurimont. Quatre jeunes se trouvaient à bord. Tous revenaient d'une soirée de célébration de réussigé au bac.

Trois jeunes avaient été tués. Seul Sarah N.avait donc survécu. Elle avait étgé trèsvie soupçonnée dr'etre la conductrice du véhicule accidenté.

www.imazpress.com / redac @ipreunion.com