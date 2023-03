Accident mortel de Fleurimont : 6 ans de prison requis contre la conductrice présumée, délibéré le 13 avril

Ce jeudi 30 mars 2023, se tient le procès en appel de Sarah, seule rescapée du terrible accident dans la nuit du 7 juillet 2018 à Fleurimont (Saint-Paul). Le parquet a requis 6 ans d'emprisonnement la conductrice présumée. En première instance, elle avait été condamnée à cinq ans de prison dont un avec sursis le vendredi 10 février par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour homicide involontaire et conduite en état d’ivresse. Depuis, la jeune femme qui auparavant était en métropole, a été incarcérée à la prison de Domenjod. Le délibéré sera rendu le 13 avril prochain. La remise en liberté de Sarah a été refusée.

Devant la Cour d’Appel, ce jeudi 30 mars, Sarah est appelée à la barre pour donner sa version sur les circonstances de l’accident mortel. Accident survenu il y a 5 ans, dans la nuit du 7 au 8 Juillet 2018.

Le bâtonnier Georges André-Hoarau, avocat de la partie civile s’est dit surpris de la rapidité de la procédure. « Je ne vous cacherais pas que j’ai été surpris de voir un enrôlement par la Cour d’appel. Le jugement date du 10 février, nous sommes le 30 mars. Moins de deux mois après nous sommes déjà devant la Cour d’appel », note l’avocat. Les raisons, « c’est pour que ce drame qui date depuis bientôt cinq ans soit enfin fixé sur le plan de la justice ».

Le bâtonnier est satisfait des réquisitions du parquet. « L’avocate générale a demandé non pas cinq ans mais six ans, elle a tout à fait raison, cela colle plus aux circonstances », dit-il.

Ce que déplore toutefois l’avocat de la partie civile, c’est « l’indécence de la seule rescapée qui a demandé à obtenir sa remise en liberté, alors que ça ne fait même pas un mois et demi qu’elle est détenue et qu’elle a quatre ans à faire ».

De son côté, l’avocate de la défense, Maître Lise Bornes ne comprend pas cette réquisition. « Ce qui importe pour moi c’est un délibéré qui soit mis au 13 avril, donc la Cour va prendre le temps de regarder sérieusement les pièces du dossier. » Notamment, « les dysfonctionnements techniques que j’ai soulevé ».

« On ne retirera pas la douleur des familles, on ne retirera pas l’aspect dramatique de cet accident mais on est dans l’obligation de prendre tous les éléments de façon sérieuse car il est reproché à ma cliente son amnésie », indique l’avocate.

« Ma cliente est dévastée. Elle a une espèce de froideur d’approche qui laisse à penser une forme de désinvolture, mais elle n’a pas besoin de hurler pour qu’il puisse y avoir une réalité dans ses sentiments », note Maître Lise Bornes.

- Retour sur les faits -

Le drame de Fleurimont avait coûté la vie à trois personnes. La quatrième, conductrice présumée, en est sortie indemne. Pour rappel, la voiture a chuté d'une profondeur de huit mètres dans un ravin. Sarah, seule survivante et lourdement handicapée à la suite de cet accident, dit ne se souvenir de rien.

À l’époque, son avocat Alex Vardin parlait d'”acharnement”. Selon lui, “les enquêteurs ont cherché à déterminer si ma cliente était bien la conductrice du véhicule. Mais suite au traumatisme crânien qu’elle a subi, elle ne s’en rappelle pas, elle est amnésique. Tout ce dont elle se souvient, c’est de s’être réveillée, son meilleur ami décédé était à ses côtés, puis elle a eu mal et est tombée dans le coma”.

Suspectée d'être la conductrice de la Peugeot 406 accidentée, elle aurait conduit sous l'emprise de l'alcool.

Son permis a été annulé et la jeune femme a pour interdiction de le repasser dans les cinq prochaines années.

