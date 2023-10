Affaire de faux papiers : l'ancien greffier en chef du tribunal de Saint-Pierre reste en prison

Deux autre personnes sont en cause

L'ancien greffier en chef du tribunal de Saint-Pierre est maintenu en détention. La décision a été prise ce mercredi 25 octobre 2023 par chambre de l'instruction. Le fonctionnaire désormais à la retraite est mis en examen pour des faits supposés de délivrance de faux certificats de nationalité à une quarantaire d'étrangers. Un chef d'entreprise soupçonné d'étre à la tpete du réseau reste éfalment en prison. Une employée du service d'étt-civile de la mairie de Saint-Pierre est toujours placée sous contrôle judiciaire (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Soupçonnées d'avoir produit des faux papiers d'identité à plusieurs ressortissants étrangers, deux personnes, dont l'ancien greffier en chef du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, ont été mises en examen le mercredi 11 octobre pour "des chefs de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique et recel, abus de confiance, corruption, aide au séjour irrégulier d'étrangers commise en bande organisée, complicité d’obtention indue de document administratif, et placées en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention", avait indiqué la procureure adjointe au tribunal de Saint-Denis.

Une troisième personne, fonctionnaire territoriale, a été mise en examen du chef de corruption et placée sous contrôle judiciaire comportant notamment l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction.

