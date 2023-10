La Possession : l'homme qui a tué tue trois personnes, dont sa mère et sa nièce de 5 ans, toujours en garde à vue

Ce samedi 28 octobre 2023, au petit matin, c'est un drame qui a touché La Réunion qui s'est déroulé dans la commune de La Possession. Un homme – âgé de 39 ans a tué sa mère ainsi que sa nièce de cinq ans à l'arme blanche, avant de partir se retrancher dans une agence bancaire du Crédit agricole. Une troisième personne a été tuée au cœur de l'agence – un agent d'entretien en service âgé de 54 ans. Six autres personnes dont un militaire de la gendarmerie ont été blessés. Peu de temps après, l'individu a été interpellé puis placé en garde à vue. Une enquête judiciaire a été ouverte pour assassinats et tentatives d'assassinat. (Photos : rb/www.imazpress.com)

Sur place ce samedi matin, de nombreux badauds encore sous le choc du drame qui s'est déroulé à proximité. Rapidement, le quartier a été bouclé pour permettre l'intervention des forces de l'ordre et du GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale).

Selon le déroulé des faits, c'est chemin Boeuf Mort à La Possession que cette journée tragique commence. L'individu âgé de 39 ans porte cinq coups de couteau à sa mère qui décèdera. Il s'en prend également à sa nièce de 5 ans. L'enfant décèdera des suites de ses blessures.

À 6h45, le premier appel aux gendarmes est passé.

"À cette heure même, le mis en cause prend la direction du centre-ville de La Possession. Une première personne qui fait son jogging est percutée. La personne - blessée - est actuellement hospitalisée. Une seconde personne qui circule à scooter va être blessée, percutée elle aussi par le véhicule du mis en cause", a précisé la procureure de la République Véronique Denizot lors d'un point presse.

Toujours au volant de son véhicule l'assaillant va ensuite percuter un véhicule stationné sur le parking d'une grande surface. Une personne est hospitalisée en urgence relative au CHOR. Une deuxième personne à proximité n'est pas blessée.

"Une personne - toujours pas identifiée - descend de son véhicule pour porter secours aux blessés. Cette victime elle aussi est victime d'une tentative de percussion", indique la procureure.

Un motard va être ensuite percuté par la voiture de l'assaillan devant une agence bancaire.

L'individu parvient à entrer dans l'agence bancaire qui pas encore ouverte au public. À l'intérieur, un agent d'entretien est blessé grièvement. L'homme de 54 ans va décéder des suites de ses blessures dans le véhicule des secours.

Prévenus, à partir de 7h05 les gendarmes procèdent à un blocage de la zone, montent un dispositif d'analyse qui va conduire à l'intervention du GIGN qui va permettre l'interpellation du mis en cause à 9 heures. Un militaire du GIGN a été blessé gravement au cours de l'intervention.

La procureure a relevé que l'"état mental (de l'assaillant - nldr) n'avait pas été jugé incompatible avec son placement en garde à vue".

- Un motif encore inconnu -



"À ce stade les motifs ne sont pas encore connus mais l'audition du gardé à vue est en cours", indique la procureure, Véronique Denizot.

"Une enquête est ouverte pour assassinats et tentatives d'assassinats. Le mis en cause, né au Port et domicilié à La Possession présente un casier judiciaire vierge de toute condamnation", indique la procureure. "Il n'est pas fiché et n'a exprimé à aucun moment un mobile particulier pour ces faits."

"Il a des antécédents anciens et a été reconnu coupable pour faits de violences en 2018 mais dispensé de peine", ajoute-t-elle.

La procureure a évoqué "un drame d'une ampleur exceptionnelle et rarissime" à La Réunion.

Selon le préfet de la Réunion Jérôme Filippini qui s'est également rendu sur les lieux, "70 militaires de la gendarmerie ont été engagés", "16 personnes au titre du GIGN qui ont finalisé l'interpellation". Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, a-t-il ajouté.

- Une cellule psychologique mise en place -

À la suite de ce drame, une cellule d’écoute et d’appui psychologique, dotée de plusieurs médecins spécialisés, est activée à la mairie de La Possession.

Une zone d’accueil des familles des personnes impliquées a été mise en place à la mairie de la Possession à l’adresse suivante : Rue Waldeck-Rochet

Une ligne d’appel est mise à disposition au 02 62 22 20 02.

Il est rappelé que les numéros 15, 17 et 18 sont exclusivement réservés aux urgences.



- Un drame qui a donné lieu à plusieurs réactions -

Lors du point presse de ce samedi matin, il a également été précisé qu'une cellule d'urgence médico-psychologique avait été activée au CHU Nord, en complément de la cellule d'écoute et d'appui psychologique proposée à compter à la mairie de La Possession."Tout mon soutien et toutes mes condoléances aux familles des victimes, et un grand remerciement aux forces de l'ordre qui sont mobilisées de façon très forte", a pour sa part réagi la maire Vanessa Miranville.

"C'est un drame qui touche tous les Réunionnais", déclare la présidente de Région, Huguette Bello.

"C'est avec une vive émotion que j'ai pris connaissance des événements tragiques qui ont eu lieu ce samedi matin à la Possession. En mon nom personnel et au nom de l'ensemble du Conseil Régional, j'adresse nos plus sincères pensées aux victimes et aux familles endeuillées."

"Je suis atterré par le drame qui s’est déroulé ce matin à la Possession", a lancé Cyrille Melchior, président du Département.

"Je pense aux familles endeuillées, à ce malheur qui vient ainsi de s’abattre sur elles. Je suis profondément affligé par ces agissements et je ne peux que condamner ces dramatiques actes de violence et de folie emmenant l’agresseur à s’en prendre également à ces personnes innocentes dans la rue et à blesser un agent des forces de l’ordre."

"En mon nom personnel et au nom de l’ensemble des élus du Conseil départemental, tiens à présenter nos sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes sans oublier d’apporter notre soutien aux forces de l’ordre, aux pompiers, et un prompt rétablissement aux blessés dans cette tragédie.

Le maire du Port exprime également son soutien aux familles et proches des victimes. "C'est avec effroi que j'ai appris le drame qui s'est déroulé ce matin à La Possession. J'exprime tout mon soutien et toute mon affection aux familles et proches des victimes. Je tiens à saluer également la mobilisation rapide et efficace des forces de l'ordre qui a permis d'appréhender l'auteur présumé des faits" a réagi Olivier Hoarau.

"Suite au crime commis ce matin à la Possession ayant causé le décès de trois personnes dont une enfant, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et à leurs proches. Mes pensées les plus sincères vont également aux personnes blessées, s'est émue Karine Lebon, députée. "Ce drame touche toute la ville de La Possession mais également La Réunion tout entière.

"Notre émotion est vive car la brutalité de ce drame est venue percuter toute La Réunion", témoigne Évelyne Corbière "C’est avec une grande tristesse que je prends connaissance du violent drame qui s’est déroulé ce jour à La Possession. Mes pensées attristées vont vers les familles endeuillées.

La nouvelle sénatrice, Audrey Bélim, a également réagi à ce drame. "J’apporte tout mon soutien et mes pensées les plus sincères aux familles et aux proches endeuillés suite aux actes ignobles qui ont causé le décès de trois personnes dont une enfant. Courage aux blessés et à leurs entourages afin qu’ils se remettent au mieux de ce drame immense. Nous ne voulons plus de violences. Nous ne voulons plus entendre que des victimes innocentes décèdent ou soient blessées.

"La tragédie qui s’est passé ce matin, ce drame qui touche une famille et qui choque toute La Réunion me chagrine et m’attriste profondément. Dans un premier temps, mes pensées, mon soutien total et mes condoléances vont directement à la famille des victimes. Ces comportements me plongent dans une profonde tristesse, et je ne peux que réprouver les actes tragiques de violence et de démence qui ont conduit l'agresseur à s'en prendre à des personnes innocentes dans la rue, ainsi qu'à blesser un agent des forces de l'ordre", a déclaré le sénateur Stéphane Fouassin.

"C’est avec une vive émotion et profonde tristesse que j'apprends le drame qui s'est produit ce matin à la Possession", a lancé Jean-Hugues Ratenon. "Quoiqu’il en soit, nous ne pouvons que constater que les faits de violences se produisent de plus en plus dans notre société Réunionnaise de plus en plus violente. Aucun mot ne peut consoler les familles, les proches et les amis des victimes à qui je présente mes sincères condoléances."

