La rencontre entre Jean-Hugues Ratenon et le patron de la gendarmerie fait pschitt

Jean-Hugues Ratenon voulait rencontrer le général Frédéric Labrunye, commandant la gendarmerie de la Réunion. Il voulait lui parler des propos tenus par un gendarme à son encontre dans l'affaire de conduite en état d'ivresse manifeste qui lui a valu six mois de prison avec sursis. "Au départ peu enthousiaste" selon le parlementaire, le général a fini par accepter cette rencontre. Elle devait avoir lieu ce mardi matin 18 février. Jean-Hugues Ratenon a immédiatement prévu un point presse à l'issue du rendez-vous. Le général Labrunye n'a pas du tout apprécié, la rencontre a été annulée. Un gros pschitt finalement (Photo rb/www.imazpress.com)

"Monsieur le Député Jean-Hugues Ratenon sera reçu demain (mardi- ndlr) à partir de 8h00 par le Général Frédéric Labrunye (...) Cette rencontre est établie à l’initiative du député afin d’éclaircir les propos du gendarme (...) lors du procès du 28 janvier dernier" annonçait le communiqué envoyé à toute la presse ce lundi à 15h20.

"Le député profitera de l’occasion pour faire la démonstration que le jugement a été rendu avec de nombreuses zones d’ombre" disait encore le communiqué.

"Des pièces seront fournies au Général Labrunye (...) et la demande de diligenter une enquête interne à la gendarmerie sera faite" prevenait la communication du parlementaire.



La presse était invitée a un échange avec le député à l'issue de cette cette entrevue.

- Patatras, pas de rencontre avec le général -

A 18h41, un second communiqué beaucoup plus laconique était envoyé aux rédactions.

"Suite à l'invitation à la presse envoyée par Monsieur le député Jean-Hugues Ratenon, la rencontre avec le Général Frédéric Labrunye a été annulée. Il est donc dans l'obligation d'annuler le point presse qui devait suivre cet échange" dit sobrement ce deuxième envoi à la presse.

Le patron de la gendarmerie de La Réunion n'a visiblement pas le goût de la mise en scène et l'a fait savoir au parlementaire.

Puor rappel, dans cette affaire de conduite en état d'ivresse manifeste, Jean-Hugues Ratenon a été condamné ce jeudi 13 février 2025 à six mois de prison avec sursis, 9 mois de suspension de permis de conduire, et 2.300 euros d’amende

Jean-Hugues Ratenon a finalement été reconnu coupable de conduite en état d’ivresse manifeste, défaut de maitrise, refus de se soumettre aux vérifications à l'alcool et aux stupéfiants.

En plus des six mois de prison avec sursis, 9 mois de suspension de permis conduire, et 2.300 euros d’amende, il est aussi condamnée 1.000 euros d'amende pour préjudice moral pour la victime de l'accident de voiture.

- "Le gendarme a menti" -

A la suite de cette décision, le député avait accusé le gendarme ayant témoigne de "mentir". "Je le savais, dans ce monde, la justice ne peut pas dédire les forces de l’ordre qui travaillent pour elle. Toutefois, il faut remarquer que les peines sont faibles au regard des chefs d’accusation : 9 mois de rétention de permis dans ce genre d’affaire n’existe pas, c’est minimum un an. Cela démontre bien un malaise mais prononcer la relaxe aurait signifié que les gendarmes ont bel et bien menti", écrit-il dans un communiqué transmis à la presse.

"Il s’agissait bien d’un malaise mais le gendarme n’a pas hésité à mentir pour faire croire le contraire. Pourtant, c’est bien le seul à l’affirmer", insiste l'élu.

"Combien de Réunionnais ont été inquiétés ou rabaissés sur la simple parole d’un gendarme, sans autre preuve? J’accuse le gendarme (...) d’avoir menti" disait encore le député.

- Le déroulé des faits, selon le parquet -

Selon le communique du parquet, les faits reprochés à Jean Hugues Ratenon se sont déroulés ainsi : "le samedi 24 août 2024 à 0h48 l’intervention des militaires de la brigade territoriale de sainte Suzanne était sollicitée pour un accident de la circulation routière impliquant deux véhicules et trois personnes, sans notion de blessé, au niveau de la montée Bel Air, sur la route nationale 2 sur la commune de Sainte-Suzanne.

Présents sur les lieux à 1h18, les gendarmes constataient que les sapeurs-pompiers avaient pris en charge les occupants des deux véhicules, établissaient les bilans de contrôle et procédaient aux premiers soins nécessaires, seul le conducteur du véhicule percuté, Jean-Hugues Ratenon, étant transporté au centre hospitalier nord pour examen de contrôle.

Les constatations opérées sur le lieu de l’accident, puis les investigations menées "selon la procédure de flagrance, établissaient qu’un véhicule occupé par deux personnes circulait à allure normale sur la voie de droite de la RN2 dans le sens Saint-André / Saint-Denis et que la conductrice était surprise par un véhicule sombre à l’arrêt tous feux éteints sur sa voie de circulation ; malgré un freinage d’urgence, elle percutait ce véhicule par l’arrière et le poussait sur 32 mètres toujours sur la voie de droite, avant de pouvoir s’arrêter", poursuit le parquet.

"Les constatations relatives aux deux véhicules impliqués dans l’accident de circulation ne relevaient aucune infraction sur le plan administratif, de même que les investigations relatives aux permis de conduire. Les dépistages de l’alcool et des stupéfiants réalisés sur la conductrice étaient négatifs."

