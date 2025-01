Tribunal de Saint-Denis : Jean-Hugues Ratenon jugé pour conduite en état d'ivresse manifeste

Jean Hugues Ratenon sera jugé ce mardi 28 janvier 2025 par le tribunal de Saint-Denis. Le député LFI de la 5ème circonscription est poursuivi pour des faits supposés de conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux tests d'alcoolémie et de stupéfiants ainsi que pour défaut de maîtrise d'un véhicule et refus de se soumettre aux tests sur les stupéfiants"Nous souhaitons que toute la transparence soit faite sur cette affaire" affirme le député LFI de la 5ème circonscription dans un communiqué publié ce lundi matin (Photo www.imazpress.com)

Les faits reprochés se sont produits vers 00h40 le samedi 24 août 2024 sur la quatre voies au niveau de Sainte-Suzanne.

La voiture du parlementaire était arrêtée tous feux éteints sur la voie de droite lorsqu'elle a été heurtée par une conductrice qui circulait à allure normale" et qui "a été surprise", par la présence du véhicule arrêté, avait ensuite précisé la procureure Véronique Denizot dans un communiqué publié le vendredi 30 août 2024

Lire aussi - Enquête du parquet après l'accident de voiture de Jean-Hugues Ratenon

Les dépistages d'alcool et des stupéfiants réalisés par les gendarmes sur la conductrice étaient négatifs, indiquait la magistrate.

Jean Hugues Ratenon, qui était au volant de son véhicule, a été transporté au CHU de Saint-Denis "pour des examens de contrôle" notait la procureure.

A l'hôpital, le député " refusait les prélèvements par éthylotest et salivaire destinés à dépister l’éventuelle présence d’alcool ou de stupéfiants, ainsi que le prélèvement sanguin" détaillait la magistrate.

Il a alors été informé par les gendarmes que "ce refus constituait une infraction pénale" poursuivait Véronique Denizot dans son communiqué.

Lire aussi - Accident de Jean-Hugues Ratenon : le député aurait refusé les tests de dépistage d'après le Canard Enchaîné

- Le permis de conduire de Jean-Hugues Ratenon suspendu -

Le "permis de conduire (de Jean-Hugues Ratenon) a fait l’objet d’une décision administrative en date du 26 août 2024 suspendant sa validité pour une durée de neuf mois" informait aussi la procureure

Le jeudi 29 août le parlementaire a été entendu par les militaires de l’escadron départemental de la sécurité routière. "Il a contesté les infractions reprochées" écrivait la magistrate dans son communiqué.

Dans une conférence de presse tenue le dimanche 1er septembre 2024, Jean-Hugues Ratenon avait dénoncé une "instrumentalisation médiatique pour une tentative de mise à mort politique"

Le parlemeetaire a affirmé avoir été victime d'un problème de santé l'obligeant à s'arrêter sur la route

"Au moment où je m'arrête, il n'y a plus rien. J'entends une voix : 'Monsieur Ratenon'. Il n'y a qu'une seule voix que j'entends, celle d'une dame. Je ne me souviens que de cela" raconte le député. "Au moment où je suis à l'hôpital, je ne vois que deux blouses blanches, mais l'hôpital, les gendarmes n'existent pas" a-t-il relaté.

- Les peines encourues par le député -

Au cours de cette conférence de presse il a aussi a insisté : "je connais la loi, le refus est beaucoup plus grave qu'un test positif" clame-t-il. "Pourquoi on ne m'a pas demandé de faire de dépistage ? Je l'aurais fait, ils auraient pu me demander, devant témoin. Et puis ils acceptent que je parte" dénonce le député.

Lire aussi - Jean-Hugues Ratenon réfute les accusations de conduite en état d'ivresse et parle de "cabale" montée contre lui

Dans son communiqué publié le vendredi 30 août 2024 , le parquet avaitdétaille les peines encourues :

- conduite en état d’ivresse manifeste : emprisonnement délictuel - 2 ans et amende délictuelle 4.500 euros

- défaut de maîtrise : amende contraventionnelle de 750 euros

- refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un accident de la circulation : emprisonnement délictuel de 1 an et amende délictuelle de 3.750 euros

- refus de se soumettre par le conducteur d'un véhicule aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants : emprisonnement délictuel - 2 ans et amende délictuelle de 4.500 euros.

La suspension du permis de conduire est encourue pour une durée maximale de 3 ans ou 5 ans selon l’infraction retenue.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com