Jean-Hugues Ratenon se défend face aux accusations de conduite en état d'ivresse manifeste

11:17 "Est-ce que j'ai bu ce soir-là ? La réponse est non" affirme Jean-Hugues Ratenon "Je voudrais rappeler que c'est simplement une appréciation de la procureure" dit Maître Hesler, l'avocat du député, concernant sa convocation devant la justice. "Cette communication est justifiée uniquement par rapport à la personnalité du mis en cause. Monsieur Ratenon est présumé innocent" rappelle l'avocat. "Il y a un emballement médiatique, et des enjeux politiques. Cette communication du parquet doit donner des éléments mais pas orienter une décision future du tribunal correctional. Cette mission de neutralité n'a pas été totalement respectée" estime-t-il. "On aura accès à la procédure très rapidement, mais d'ores et déjà, il y a de nombreuses contradictions dans cette affaire, des pressions qui ont été exercées. Monsieur Ratenon est un citoyen comme les autres et il doit être traité comme tel."

11:06 Le député Perceval Gaillard apporte son soutien à son collègue "Je suis présent en tant qu'ami, camarade, et collègue pour exprimer ma solidarité avec Jean-Hugues Ratenon. J'ai trois constats : cette offensive a lieu en même temps qu'une offensive visant le député Delogu à Marseille. Tout cela se passe au moment du coup de force du Président, qui contourne le résultat des législatives. Ces deux offensives médiatiques, policières. Troisièmement, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Souvenez-vous de la perquisition de nos locaux en 2018. Qu'en reste-t-il ? Rien" déclare-t-il. "Dans un contexte de crise politique inédit, nous savons que nous serons encore visés par des manipulations politiques" affirme-t-il. "Plus la crise politique va s’intensifier, plus nous allons être attaqués."

11:01 "Pour moi, les documents ont été falsifiés" clame le député "J'ai un message : à un moment donné, le patron des gendarmes a une information, qui est transmise au procureur, et l'information arrive sur le bureau de M. Darmanin, et termine au Canard Enchaîné. Ces inventions, je défie quiconque de les prouver, de prouver que j'ai montré ma carte parlementaire" "Je dis par ailleurs à M. Darmanin, que je n'ai jamais été visé par des accusations de viol, d'agression sexuelle, vous oui. Quelque soit les conséquences, je le dis, j'assume mes propos. S'il voulait utiliser ça pour atteindre mon groupe politique, peut-être même Mélenchon, c'est la honte" lance-t-il. "Je dis aussi aux politiques locaux : je n'ai jamais été concerné par des affaires de gaspillage d'argent public, de corruption, de détournement. Aux gendarmes assermentés dépositaires de l'autorité publique, qui disent que j'étais en état d'ivresse manifeste, comment se fait-il que beaucoup d'entre vous ont été condamnés dans des affaires d'usages de faux, de violences ?" tâcle le député.

10:46 "Je vais me battre" di le député "La justice c'est mon affaire" affirme-t-il. "On me menace de mort, je ne me laisserai pas faire" lance-t-il. "Pourquoi les gendarmes ne me posent pas de question à ce moment-là ? Pourquoi ne m'ont-ils pas convoqué ? A quel moment m'ont-ils dit de faire un test pour l'alcoolémie ? Ca n'existe pas" répète l'élu. "En plus du rapport qui j'estime a été falsifié, il y a eu de l'affolement. Mon collaborateur n'a pas signé ce rapport." "Pourquoi j'ai été éloigné de ce document, qui a été signé par deux gendarmes ?" interroge le concerné. Jean-Hugues Ratenon argue que sa voiture est automatique, et que son moteur s'éteint donc automatiquement.

10:43 Le député dénonce une "cabale" "Jean-Hugues Ratenon n'était plus à l'hôpital à l'heure où le rapport évoque son refus du test sanguin" dit Jérémy Vidot. "Il a quitté l'hôpital dans un état conscient, en s'exprimant clairement, en état cohérent" détaille le rapport, affirme-t-il. "Le rapport contredit cet état d'ivresse manifeste" ajoute Jean-Hugues Ratenon. "J'étais déjà chez moi à l'heure où le rapport dit que j'ai refusé la prise de sang" martèle le député, estimant que le document a été "falsifier".

10:36 Jean-Hugues Ratenon réfute avoir invoqué son "immunité parlementaire" Concernant les informations publiées dans le Canard Enchaîné, le collaborateur de Jean-Hugues Ratenon affirme que la carte parlementaire qu'il aurait montré pour se soustraire au dépistage était "dans (sa) voiture à lui", et non avec le député. "Il n'y a pas d'immunité parlementaire dans ce genre d'affaire" rappelle Jean-Hugues Ratenon. "La conductrice accidentée a affirmé qu'il n'était pas en état de souffler dans un éthylotest, qu'il ne sentait pas l'alcool. Pourquoi son témoignage n'est-il pas pris en compte ?" interroge Amandine Ramaye.

10:31 Jean-Hugues Ratenon affirme qu'il n'a pas refusé de faire de dépistage "Je connais la loi, le refus est beaucoup plus grave qu'un test positif" clame-t-il. "Pourquoi on ne m'a pas demandé de faire de dépistage ? Je l'aurais fait, ils auraient pu me demander, devant témoin. Et puis ils acceptent que je parte" dénonce le député. Il affirme ne pas se souvenir de l'accident après sa sortie du CHU. "Je m'en rends vraiment compte le lendemain." Il reconnait "sa responsabilité dans l'accident". "Je n'aurais pas du prendre le volant en me sentant pas bien. J'assume que cette dame n'a pas pu m'éviter à cause de moi. Je n'aurais pas du prendre le volant, mais je ne voulais déranger personne."

10:19 Il affirme avoir été victime d'un problème de santé l'obligeant à s'arrêter sur la route "Au moment où je m'arrête, il n'y a plus rien. J'entends une voix : 'Monsieur Ratenon'. Il n'y a qu'une seule voix que j'entends, celle d'une dame. Je ne me souviens que de cela" raconte le député. "Au moment où je suis à l'hôpital, je ne vois que deux blouses blanches, mais l'hôpital, les gendarmes n'existent pas" affirme-t-il. Il passe un électrocardiographie, et sort "en ne comprenant plus rien". "Je ne sais pas où je suis, il est 3h du matin, je vois mon collaborateur et prend donc conscience de la situation, mais l'accident n'existe toujours pas pour moi". Son collaborateur explique que les soignants lui indiquent que le député doit consulter un médecin, et qu'il a refusé le protocole de soin. "Deux gendarmes étaient présents, qui me suivent jusqu'à ma voiture, puis autorise Jean-Hugues à quitter le CHU" assure-t-il.

10:11 Jean-Hugues Ratenon retrace le fil de sa journée précédant l'accident "Vendredi matin, très tôt, je ne me sens pas bien. A 11h30, j'ai rendez-vous au CHU de Saint-Denis, pendant l'examen je ne me sens pas bien, puis je descends chez ma mère à Bras-Panon et prévient Amandine. J'avais des médicaments avec moi, que je prends vers 13h30, à double dose" explique-t-il. Les rendez-vous s'enchaînent par téléphone, dit-il, au fil de la journée. Dans la soirée, il prend la route depuis Saint-Benoît pour se rendre au CHU de Saint-Denis. "Ca a commencé par une sensation de froideur dans les pieds, puis ça remonte, c'est à ce moment-là que je me dis qu'il faut aller à l'hôpital" détaille-t-il. "Il n'est pas allé GHER, bien qu'il soit plus proche, en raison d'une rupture de confiance avec cet établissement" précise Amandine Ramaye, sa compagne, présentant des documents qui lui ont été donnés à la place des documents de son fils lors d'une précédente consultation.

10:00 Jean-Hugues Ratenon rappelle qu'il était souffrant ces derniers jours "En premier lieu, je voudrais remercier les gens qui ont participé à ma prise en charge, tous ceux qui m'ont transmis des messages, des appels" entame le député. "J'envoie aussi un message fraternel à la dame, qui n'a pas pu éviter mon véhicule, et remercie les forces de secours" ajoute-t-il.