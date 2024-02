Saint-Pierre : trois mineurs jugés pour tentative d'assassinat et non assistance à personne en danger

Trois mineurs sont jugés à huis clos à partir de ce lundi 5 février 2024 par le tribunal pour enfants de Saint-Pierre dans une affaire de tentative d'assassinat à l'encontre d'une jeune fille également mineure. Les faits remontent à avril 2022. Morgane alors âgée de 15 ans, avait été rouée de coups et laissée pour morte dans les hauts de Terre Sainte (Saint-Pierre). Selon l'accusation, les coups auraient été portés par son ancien petit ami, Jonnah également âgé de 15 ans. Il est poursuivi pour tentative de meurtre avec préméditation. Les deux autres mis en cause, Mattéo et Théo sont poursuivis pour non assistance à personne en danger. Le jugement est attendu pour ce mercredi (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Le parquet de Saint-Pierre a rappelé les faits dans le comuniqué suivant :

Le samedi 16 avril 2022, la mère de Morgane V se présentait au commissariat de Saint-Pierre pour signaler la disparition inquiétante de sa fille mineure, née le 23 mai 2007,

Des recherches étaient entreprises et des amis de la victimes entendus. Parmi eux, Jonnah C né le 7 septembre 2007, ancien petit ami de la victime.

Ils commençaient par donner de fausses indications aux enquêteurs jusqu’à ce que l’un d’entre eux finisse par expliquer que Morgane avait été frappée par Jonnah C et abandonnée dans une forêt à Terre Sainte.

La victime était effectivement retrouvée au fond d’un tunnel, près d’une caserne de pompiers à Terre Sainte, grièvement blessée. Elle était immédiatement transportée à l'hôpital. Jonnah C reconnaissait immédiatement être l’auteur des coups portés à Morgane V.

À l’issue des investigations il a été ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants criminel de Saint Pierre de

- Jonnah C pour tentative de meurtre avec préméditation

- Mattéo W et Théo F pour non assistance à personne en danger

