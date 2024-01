Elisabeth Borne a présenté la démission de son gouvernement, Emmanuel Macron l'a acceptée

Durant 20 mois comme Première ministre, @Elisabeth_Borne a mené une politique ambitieuse et courageuse de transformation de notre pays : réforme des retraites, lancement de MaPrimeAdapt’ et baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, mesures fortes en faveur du pouvoir… pic.twitter.com/DDTzh9ICFt

Sur la loi immigration, rejetée par l'Assemblée avant d'être adoptée avec le soutien de la droite et de l'extrême droite, sa majorité se fracture et le ministre de la Santé Aurélien Rousseau démissionne.

Mais cette femme réputée techno et sans affect, voire manquant d'empathie, a peiné à établir une connexion avec les Français et a connu des dissensions avec le président.

Discrète, parfois austère à l'excès, souvent une cigarette électronique à la bouche, l'ancienne préfète de 62 ans est la deuxième femme à occuper ce poste. Elle y aura largement dépassé le mandat (10 mois et 18 jours) de sa prédécesseure Edith Cresson, nommée il y a plus de trente ans.

Attal pressenti pour occuper le fauteuil de Borne

Le nom du jeune ministre de l'Education nationale Gabriel Attal, 34 ans, est remonté lundi dans les pronostics de la macronie pour lui succéder à Matignon. Il devrait être chargé de former le prochain gouvernement, a indiqué un proche de l'exécutif.

Jusque-là, tous décrivaient une course à deux: Julien Denormandie, 43 ans, marcheur de la première heure et quasiment ombre portée du chef de l'Etat depuis dix ans; et Sébastien Lecornu, 37 ans, actuel ministre des Armées issu de la droite, qui s'est au fil des années taillé une place dans le cercle des conseillers politiques du président.

Si cette nomination de Gabriel Attal se confirmait, il s'agirait d'un profil plus politique, un chef de la majorité capable de livrer bataille en vue des élections européennes de juin.

