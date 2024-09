En seulement 19 jours, Kilian Jornet a gravi les 82 sommets alpins de plus de 4.000 mètres

Légende dans le monde du trail, l'Espagnol Kilian Jornet vient de boucler un authentique exploit. En seulement 19 jours, il a gravi à pied et à vélo tous les sommets des Alpes qui culminent à plus de 4000 mètres. Cela représente 82 ascensions, et un dénivelé de plus de 70.000 mètres.

Véritable légende du trail, l'Espagnol Kilian Jornet s'est lancé dans un défi fou. Il avait en tête de gravir l'ensemble des sommets des Alpes culminant à plus de 4.000 mètres, un projet qu'il est finalement parvenu à boucler ce weekend. Le passionné de montagne a annoncé avoir effectué sa 82ᵉ ascension en seulement 19 jours, une performance inédite qu'il a réalisée uniquement à pied et à vélo.

"Ce projet a été le challenge le plus fort que j'ai réalisé, au niveau physique, technique et mental. Il fallait être concentré pendant des heures et des heures à parcourir ces terrains", a confié l'athlète de 36 ans.

- Un dénivelé de plus de 70.000 mètres -

Débuté le 15 août en Suisse avec l'ascension de la Bernina, ce projet intitulé Alpine Connections s'est achevé dans le massif des Ecrins. Le Catalan aura atteint en moins d'un mois l'intégralité des sommets de plus 4000 mètres recensés dans les Alpes.

Les chiffres partagés par son équipe donnent le vertige : en 19 jours, Kilian Jornet a parcouru un peu plus de 1000 km, à pied et à vélo uniquement. Le tout sur des sentiers et des routes loin d'être plats : l'ultra-traileur a en effet triomphé d'un dénivelé cumulé de plus de 70.000 mètres.

Ce défi réussi lui permet de battre un record qui datait de 2008. Les alpinistes italiens Diego Giovannini et Franco Nicolini étaient jusqu'à présent les plus rapides à avoir grimpé les 82 "4000" des Alpes, mais leur expédition avait duré... 62 jours. "Ce que je garde le plus, ce sont les instants partagés avec les amis sur les crêtes, les beaux couchers de soleil", a expliqué le sportif espagnol, grand amoureux du sport en montagne sous toutes ses formes (alpinisme, randonnée, trail, ultra-trail, vélo...). Des paysages que l'intéressé a partagés à ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux.

Triple vainqueur de l'UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc), en 2008, 2009 et 2011, Kilian Jornet a également remporté deux fois la Diagonale des Fous, en 2010 et 2012, après 163 kilomètres d'efforts. "Le Grand Raid c’est le partage", déclarait-il lors de sa première victoire il y a 9 ans. "Il faut être réaliste. Pour gagner le Grand Raid il faut se donner les moyens."

Lors de sa troisième édition en 2013, le coureur ne remporte pas de troisième sacre. Blessé au genou, il termine a la 20ème place.

