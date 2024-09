Guerre au Proche-Orient : des frappes israéliennes font un peu plus de 100 morts au Liban

À presque une année entière de violences entre le Hezbollah et Israël, de nouvelles frappes ont été envoyés au Liban. On dénombre ce lundi 23 septembre 2024 environ 100 morts et plus de 300 blessés sur plus de 300 sites du Hezbollah au Liban. Mais ces derniers ripostent avec des tirs de roquettes au nord de l'État hébreu.

Déjà victime d'une explosion simultanée de bipeurs ce mardi 17 septembre et d'explosions de talkies-walkies dès le lendemain. Le Hezbollah était déjà fragilisé par les attaques menées par Israël la semaine dernière. Des explosions ayant engendré 39 morts dont 2 enfants et plus de 2.800 blessés.

Cette fois-ci, Israël a ciblé plus de 300 sites du Hezbollah au Liban. En conséquence de cette action : plus de 100 morts ont été recensés et un peu plus de 300 blessés.

L'armée israélienne a annoncé avoir ciblé lundi plus de 300 sites du Hezbollah au Liban. Au moins 100 personnes ont été tuées dans ces frappes sur le sud du pays, selon le ministère libanais de la Santé #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/B7Rufn325h — Agence France-Presse (@afpfr) September 23, 2024

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le bilan était à une cinquentaine de personnes décédées.

Israël a annoncé avoir mené 300 frappes ce lundi contre le Hezbollah dans le sud du Liban et a lancé des avertissements à la population en prévision de bombardements "plus étendus", malgré les appels à la retenue de la communauté internationale #AFP 1/5 ⤵️ pic.twitter.com/GrBb118Nbo — Agence France-Presse (@afpfr) September 23, 2024

Le Hezbollah ne comptant pas en rester à là, ont riposté avec des tirs de roquettes au Nord de l'Israël.

➡️ Après presque un an de guerre dans la bande de Gaza, le front s'est déplacé vers le nord d'Israël et la frontière avec le Liban, où les échanges de tirs s'intensifient entre le puissant Hezbollah, allié du Hamas et soutenu par l'Iran, et l'armée israélienne #AFP 5/5 — Agence France-Presse (@afpfr) September 23, 2024

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com avec AFP