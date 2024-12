Il mange la banane qu’il a acheté près de 6 millions d’euros aux enchères

Elle n’aura pas fait long feu. Justin Sun, l’acquéreur de la fameuse banane vendue aux enchères, chez Sotheby’s, à New York, le 20 novembre dernier, l’a mangée, vendredi 29 novembre 2024 devant des journalistes lors d’une confé­ren­ce de presse à Hong Kong. L’homme d’affaires a déboursé près de 6 millions d’euros pour acheter ce fruit.

"Elle est bien meilleure que les autres bananes. C’est vraiment très bon", s’est exclamé Justin Sun en la dévorant, expliquant avoir décidé de la manger après avoir remporté l’enchère.

Many friends have asked me about the taste of the banana. To be honest, for a banana with such a back story, the taste is naturally different from an ordinary one. I could discern a hint of what Big Mike bananas from 100 years ago might have tasted like. ???? pic.twitter.com/Sz6zaePGpv