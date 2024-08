JO-2024 : l'argent pour la française Elodie Clouvel au pentathlon moderne

Ultimes frissons olympiques avec la dernière journée des Jeux de Paris ce dimanche 11 août 2024. Cette dernière journée va se disputer avec la finale de basketball féminin entre la France et les États-Unis comme point d'orgue. Sans oublier les autres Françaises engagées en marathon, en omnium et en pentathlon moderne. Huit ans après Rio, Élodie Clouvel se pare de nouveau d'argent en pentathlon.

- Elodie Clouvel au pentathlon moderne -

Au 4ème stand de tirs, Élodie Clouvel sort 2ème. La sportive trace et termine 2ème de la course. Elle est donc médaillée d'argent de cette finale de pentathlon moderne.

- Marathon : les françaises loins du podium -

La marathonienne, première Française à passer la ligne d'arrivée en 20ème position, a perdu son père il y a quelques semaines. "J'espère qu'il est fier de moi", a confié la jeune athlète.

Au bout d'un peu plus de 2h40, les dernières Françaises sont arrivées aux Invalides, où se terminait le marathon olympique. Meline Rollin arrive 70ème et Melody Julien, qui avait mené la course pendant un temps, termine 74ème, en signant sa meilleure performance de la saison.

