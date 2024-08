JO-2024 : le volley et le taekwondo couronnés d'or, le hand, le break, l'athlétisme et le basket en argent

Ce fut une journée riche en médaille ce samedi 10 août 2024 pour la France. L'avant-dernière journée des JO a démarré en trombe avec une médaille d'or en volley face à la Pologne, offrant un deuxième sacre d'affilée aux Jeux pour les Bleus. Autre médaille d'or, celle d'Althéa Laurin, seulement 22 ans, en taekwondo. Pas en or mais en argent, les handballeuses n'ont pas démérité, tout comme Cyréna Samba-Mayela en athlétisme. Offrant la première médaille pour la discipline à ces Jeux. La soirée fut aussi belle du côté du breakdance, discipline qui a fait son entrée cette année à Paris, puisque Dany Dann s'est vu passer la médaille d'argent autour du cou. Pour clôturer ce samedi, les basketteurs affrontaient les "Avengers" américains. Mais les USa auront été plus forts, laissant les Bleus sur la deuxième marche du podium.

- Volley : la France conserve son titre de championne olympique

Après une démonstration face à la Pologne, l'équipe de France masculine de volley est championne olympique en remportant sa finale 3 sets à 0.

ET 1⃣ ! ET 2⃣ ! ET 3⃣-0⃣ ! ???? FINALE EXPÉDIIIIIIIIIIIÉEEE ! ????

???????? LES BLEUS SONT EN #OR !!!!!!!! ????????



L'ÉQUIPE DE FRANCE SORT UNE FINALE #PARIS2024 DE HAUTE VOLLEY POUR CONSERVER SON TITRE OLYMPIQUE ????????????

Sacrés en 2021 à Tokyo, les volleyeurs français rejoignent les Soviétiques (1964-1968) et les Américains (1984-1988), seuls vainqueurs de deux tournois olympiques à quatre ans d’intervalle.

- Althéa Laurin championne olympique de taekwondo, 16e médaille d'or pour la France -

Quelle finale de la Française qui s'impose 2 rounds à 0.

La jeune taekwondoïste a parfaitement maîtrisé la première reprise. Menée dans la deuxième, elle a égalisé à la dernière seconde. Elle n'a pas perdu un seul round de la compétition.

#Paris2024 | ???????? ENOOOOOOOORME !! ALTHÉA LAURIN EN OR AU TAEKWONDO !!



???????????? Elle remporte la 16e médaille d’or pour la délégation française et bat le record d’Atlanta !!



???????????? Elle remporte la 16e médaille d'or pour la délégation française et bat le record d'Atlanta !!

- Les handballeuses en argent -

Menées mais encore dans le coup à la mi-temps, les Bleues n'ont pas réussi à renverser le match et se sont inclinées largement contre leurs meilleures ennemies norvégiennes (21-29).

Invaincues jusqu'à présent dans ce tournoi olympique, les Bleues ont échoué face à leurs grandes rivales norvégiennes, qu'elles avaient battues en finale du Mondial en décembre dernier, plongeant les supporters français dans l'amertume, malgré une troisième médaille obtenue, après l'argent à Rio.

Les Bleues ne conserveront par leur titre olympique.

#Paris2024 | ❌????‍♀️ C'est fini, les Bleues s'inclinent en finale...



L'équipe de France est tombée sur une équipe norvégienne trop forte pour elle. Les Bleues peuvent être fières et prennent une belle médaille d'argent ????



L'équipe de France est tombée sur une équipe norvégienne trop forte pour elle. Les Bleues peuvent être fières et prennent une belle médaille d'argent ????

La déception est à la hauteur des attentes du public, qui avait pourtant vibré une première fois avant même le début de la rencontre, célébrant la médaille d'or obtenue par l'équipe de France de volley.

Mais ces Bleues sont passées à côté de leur finale en attaque, accumulant les pertes de balle et les tirs manqués, un peu comme face à la Suède qu'elles avaient finalement renversée en demi-finale. Il ne pouvait pas y avoir de déjà-vu face aux Norvégiennes de Henny Reistad (huit buts) et Kari Brattset (six buts), précises et en confiance.

Contrairement à la demi-finale irrespirable, les Françaises ont pourtant bien débuté la rencontre avec un 3-0 infligé à leurs meilleures ennemies. Solides en défense, et plutôt justes en attaque, elles ont vu leur jeu se déliter franchement lors des huit dernières minutes du premier acte.

Elles ont encaissé un 6-2 dans ce laps de temps, malgré l'expulsion pour deux minutes de Marit Jacobsen (23e). De 11-9 pour la France (22e), le score est passé à 15-13 pour la Norvège à l'entracte...

Le groupe d'Olivier Krumbholz, qui a sans doute disputé ses derniers Jeux, avait pourtant de quoi offrir une plus grande résistance.

- Athlétisme (100m haies F) : l'argent pour Samba-Mayela -

Cyréna Samba-Mayela, la Française de 23 ans prend l'argent. C'est la première médaille de l'athlétisme tricolore sur cette JO de Paris 2024.

Bandeau rouge accroché à ses longs cheveux bruns, Samba-Mayela s'est effondrée en pleurs sur la piste violette en réalisant qu'elle serait sur le podium olympique, laissant exprimer -chose rare- sa joie et un large sourire avant même de connaître le métal de sa médaille, finalement l'argent à un centième de l'or décroché par l'Américaine Masai Russell (12.33 et 12.34).

L'Américaine Masai Russell assure l'or (1233), tandis que la championne sortante Jasmine Camacho-Quinn n'obtient que la troisième place (1236).

C'est la première médaille de l'athlétisme tricolore sur cette JO de Paris 2024.

#Paris2024 | INCROYABLE CYRENA ! ????????????



LA FRANÇAISE DÉCROCHE LA MÉDAILLE D'ARGENT ???? ET ÉTAIT TOUTE PROCHE DE GAGNER LA COURSE DU 100 M HAIES, ÇA S'EST JOUÉ À 1 CENTIÈME D'ÉCART AVEC MASAI RUSSELL !



LA FRANÇAISE DÉCROCHE LA MÉDAILLE D'ARGENT ???? ET ÉTAIT TOUTE PROCHE DE GAGNER LA COURSE DU 100 M HAIES, ÇA S'EST JOUÉ À 1 CENTIÈME D'ÉCART AVEC MASAI RUSSELL !

A 23 ans, la hurdleuse, qui souffrait encore du Covid il y a un mois et demi, a réussi à finir son "oeuvre d'art" olympique, qu'elle façonne depuis ses débuts tonitruants à l'adolescence.

Née en 2000 à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), Cyréna Samba-Mayela est la troisième d'une fratrie de sept enfants. Après avoir touché à tout, du judo au patinage en passant pas le basket et la gym, elle commence l'athlétisme à 15 ans, est sacrée vice championne du monde cadette du 100 m haies deux ans plus tard et devient rapidement un grand espoir de l'athlé français.

En 2019, elle rejoint le champion du monde de triple saut Teddy Tamgho, reconverti en coach et connait avec lui des hauts (vice-championne d'Europe juniors en 2021) et des bas (forfait de dernière minute aux Jeux de Tokyo) avant de rentrer dans la cour des très grandes en 2022, quand elle devient championne du monde surprise du 60 m haies en salle.

- Breaking (H): l'argent pour Dany Dann -

Le Français a disputé la finale contre le Canadien Phil Wizard, contre qui il avait perdu sa première battle de la journée.

Mais Phil Wizard était tout simplement trop fort. Le Canadien s'impose trois rounds à zéro.

#Paris2024 | ???? MÉDAILLE D'ARGENT POUR DANY DANN !



Super parcours du Français qui s'incline en finale face au Canadien Phil Wizard ????



Super parcours du Français qui s'incline en finale face au Canadien Phil Wizard ????

- Basket : la France s'inclinent face aux colosses américains -

C'est terminé, la France est battue par les Etats-Unis en finale du tournoi olympique (87-98). Les Bleus décrochent l'argent, comme à Tokyo.

Avec trois paniers à trois points, dont un absolument invraisemblable, le meneur américain vient offrir le titre olympique aux Etats-Unis.

#Paris2024 | Steph Curry met fin aux débats ????



Le meneur des Warriors enchaîne un nouveau shoot invraisemblable pour offrir l'or aux USA ????????



Le meneur des Warriors enchaîne un nouveau shoot invraisemblable pour offrir l'or aux USA ????????

— francetvsport (@francetvsport) August 10, 2024

- Pas de médaille pour la Réunionnaise Oriane Bertone -

Ce samedi 10 août 2024, la Réunionnaise Oriane Bertone participait à la finale de combiné (bloc et vitesse) en escalade lors des JO de Paris. Malheureusement, Oriane Bertone s'arrête au milieu de la voie en difficulté. Elle obtient 45 points qui s'ajoutent aux 59,5 gagnés en bloc. Cela lui fait un score de 104,5 points qui la positionne en 4ème place provisoire. Le podium n'est plus accessible pour la Française, alors que les meilleures grimpeuses doivent encore passer.

Après l'épreuve de bloc, c'est l'épreuve de difficulté qui a commencé, en finale femmes d'escalade. Les huit concurrentes sont passées dans l'ordre inverse du classement obtenu à l'issue du bloc.

La Française Oriane Bertone, qui a terminé 4e ex-æquo, est passée en 4ème position.

Juste avant, en bloc, Oriane Bertone était parvenue au palier intermédiaire de son 4ème bloc et a marqué 9,6 points. Son score en blocs est donc de 59,5.

- Cruelle chute en athlétisme -

Muhammad Abdallah Kounta, Gilles Biron, Téo Andant et le Réunionnais Fabrisio Saïdy représentaient la France au couloir 8.

Alors que Fabrisio Saïdy revenait bien dans le dernier tour, le Français a été poussé par un concurrent Sud-Africain et a chuté. Il termine finalement 8ème.

Les Américains décrochent l'or en 2:54.43 et signent le nouveau record olympique.

#Paris2024 | Les États-Unis remportent le relais 4x400 m en 2'54 et signe un nouveau record olympique ! ????



Nos Français terminent en 9e position suite à une chute litigieuse.



Nos Français terminent en 9e position suite à une chute litigieuse.

- De nombreuses déceptions -

Penthatlon

En penthatlon moderne, Jean-Baptiste Mourcia a terminé 11ème, Valentin Prades 16ème.

Athlétisme

Un 1.500m beaucoup trop rapide pour Agathe Guillemot. La Française a tenté de suivre le rythme de la tête de course mais celui-ci était bien trop élevé. Elle termine finalement 9e à huit secondes de la médaillée d'or, la Kényane Faith Kipyegon.

#Paris2024 | ???? Troisième titre olympique sur 1500 m pour Faith Kipyegon et record olympique à la clé !



???????? La Kényane s'impose en 3'51''29 alors que la Française Agathe Guillemot termine 9e.



???????? La Kényane s'impose en 3'51''29 alors que la Française Agathe Guillemot termine 9e.

Pas de médaille non plus pour Gabriel Tual en finale du 800m (athlétisme). Il termine 6ème. C'est le Kényan Emmanuel Wanyonyi qui remporte l'or en 1:41.19.

#Paris2024 | ❌ Pas de médaille pour Gabriel Tual qui termine 6e de cette finale !



???????? C'est Emmanuel Wanyonyi qui l'emporte dans cette course de fou !



???????? C'est Emmanuel Wanyonyi qui l'emporte dans cette course de fou !

En 5.000m H, lesFrançais Yann Schrub terminent 12ème et Hugo Hay 16ème. Le Norvégien Jako Ingerbrigtsen a décroché le titre olympique.

En relais 4x400m F, les Américaines seules au monde. Les Tricolores terminent cinquième, avec un record de France au passage (3:21.41).

Ce sera sans médaille pour le cyclisme

Jamais dans le rythme, Thomas Boudat et Benjamin Thomas ne remportent pas de médaille en madison. Avec deux petits points, le duo tricolore termine très loin à la 12ème place.

Le Portugal remporte le titre olympique, devant l'Italie et le Danemark.

Pas de médaille pour l'ensemble français en gymnastique rythmique

Après le passage complet des huit équipes, l'équipe de France est d'ores et déjà hors du podium, devancée par la Chine, la Bulgarie et l'Azerbaïdjan.

#Paris2024 | Le passage des Françaises en gymnastique artistique.



Avec les cerceaux, les Bleues ont rendu une prestation appréciée avec un total de 35.7pts.



Avec les cerceaux, les Bleues ont rendu une prestation appréciée avec un total de 35.7pts.

Le Français termine 16ème du marathon

Au terme d’une course menée de main de maître, l’Éthiopien Tamirat Tola a remporté ce matin le marathon des Jeux olympiques de Paris avec, à la clef, un nouveau record olympique en 2h06′26″.

Arrivé en 16e position, Nicolas Navarro est le premier Français à avoir franchi la ligne.

Pas de final pour le kayak ou le golf

Pas de finale pour Manon Hostens qui a terminé à la 5e place de sa demi-finale en kayak monoplace (K1) 500 m.

#Paris2024 | La déception pour Manon Hostens en kayak monoplace. La Française termine 5e et ne verra pas la finale pour la médaille.



Elle est reversée en finale C.



La déception pour Manon Hostens en kayak monoplace. La Française termine 5e et ne verra pas la finale pour la médaille.

Elle est reversée en finale C.

Pas de finale non plus pour Maxime Beaumont, arrivé 5ème de sa demi-finale de kayak monoplace 1.000 m. Il manque donc la finale d'une place.

Pas de final non plus en golf

En golf, c'est terminé pour Céline Boutier

La golfeuse française a rendu une carte de +2 ce samedi. Elle termine avec un bilan de -2 et pointe à la 18e place. Perrine Delacour est, elle, 42e avec +9.

- La France dépasse son record d'Atlanta -

La France a égalé samedi son record de médailles d'or avec le 16ème titre des Jeux de Paris, obtenu par les volleyeurs et le taekwendo.

Les Français font mieux qu'aux Jeux d'Atlanta en 1996. Aux Jeux de Paris en 1900, les deuxièmes de l'ère moderne, disputés sur cinq mois, la France avait obtenu 27 médailles d'or, mais sa délégation représentait près de la moitié du millier de participants et certaines épreuves n’étaient pas sportives.

