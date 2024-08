JO-2024: Léon Marchand repart à l'eau

Au lendemain de son doublé historique (200 m papillon puis brasse), Léon Marchand replonge dès jeudi matin en vue de son prochain objectif aux JO-2024, sur 200 m quatre nages.

La France, qui totalise 26 médailles (dont 8 d'or) avant cette 6e journée des Jeux, compte également sur le kayakiste Titouan Castryck.

Par ailleurs, l'Américaine Simone Biles revient en scène pour le concours général individuel de gymnastique, deux jours après son succès dans l'épreuve par équipes.

. Marchand déjà de retour

Déjà sacré à trois reprises (400 m 4 nages, 200 m papillon, 200 m brasse), Léon Marchand part à la conquête d'une quatrième médaille d'or, pour entrer un peu plus dans l'histoire de ces Jeux.

Champion du monde de la spécialité, il disputera en matinée les séries sur 200 m quatre nages, puis les demi-finales en soirée. La finale est programmée vendredi soir.

. Manaudou, drapeau au vent

Six jours après avoir conduit la délégation française et prononcé le serment des athlètes à la cérémonie d'ouverture, au côté de Mélina Robert-Michon, Florent Manaudou, 33 ans, phénomène de longévité dans la natation française, revient pour ses quatrièmes JO sur sa distance fétiche (50 m libre), où il a toujours ramené une médaille: l'or à Londres en 2012 puis l'argent, deux fois, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, sans compter la deuxième place avec les relayeurs (4x100 m nage libre) au Brésil.

La concurrence s'annonce très rude avec la star américaine Caeleb Dressel, l'Australien Cameron McEvoy, auteur de la meilleure performance mondiale de l'année (21 sec 13), et le Britannique Ben Proud.

. Castryck, le sacre d’un prodige ?

Après l’impressionnant sacre de Nicolas Gestin en canoë, l’équipe de France de slalom peut doubler la mise grâce à un prodige de 19 ans, Titouan Castryck. Comme Gestin, le kayakiste a survolé les qualifications, signant mardi le meilleur temps des deux manches, pour reléguer son premier poursuivant à plus de trois secondes.

"Tout est remis en jeu jeudi, pas de prétention, pas de prise de tête. Il va falloir se remettre dans un bon état d'esprit", a-t-il insisté, tout en récusant les comparaisons avec Nicolas Gestin qui a été sacré champion olympique en réussissant un rarissime Grand chelem avec le meilleur temps dans chacune des quatre manches de la compétition.

Si son palmarès international est encore modeste (8e place des Mondiaux-2022), Castryck est depuis longtemps identifié comme un phénomène, capable de succéder à Benoit Peschier, le seul Français à avoir remporté le titre olympique en K1, en 2004.

. L'athlétisme en marche

Les épreuves d'athlétisme débutent avec les 20 km messieurs (7h30) et dames (9h20) sur un petit circuit d'un kilomètre, que les coureurs répéteront à 20 reprises, dans le centre de Paris, avec départ au Trocadéro, traversée du pont d'Iéna afin d'arriver en face de la tour Eiffel, une bifurcation sur les quais de Seine et retour.

. Simone Biles pour le doublé

Deux jours après le titre de la compétition par équipes, la superstar américaine Simone Biles revient sur les tapis pour une deuxième médaille avec le concours général individuel, dont elle détient un titre olympique (2016) et six titres mondiaux. Elle pourra encore enrichir sa collection avec trois finales (sur 4) par agrès (samedi et lundi): saut, poutre et sol. Mais son staff a spécifié à la presse qu'il laissait à Biles le choix de s'aligner ou non, pour lui éviter toute pression.

. Les quarts approchent en sport co

Deux équipes des sports collectifs feront un pas décisif en cas de victoire: les Bleus du water-polo face à l'Australie, deux jours après leur victoire face au Japon. Comme les Bleues du handball, qui affrontent l'Angola.

