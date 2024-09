JO 2024 : médaille du mérite et légion d'honneur pour des athlètes réunionnais sur les Champs-Elysées

Chevalier de l'ordre national du mérite et chevalier de la légion d'honneur : ce sont les titres données aux athlètes réunionnais sur les Champs-Élysées ce samedi 14 septembre 2024 lors de la grande parade du club France aux JO 2024. Plusieurs centaines d'athlètes français ont participé à cette ultime fête olympique qui s'est conclue par un concert géant en forme de florilège.

Nos champions péi aux jeux olympiques et paralympiques ont une nouvelle fois été récompensés pendant cet "after" Jeux de Paris.

Johanne Defay, la Réunionnaise médaillée de bronze en surf pendant les jeux olympiques a été sacrée chevalier de l'ordre national du mérite. C’est Tony Estanguet, triple champion olympique de C1 Slalom et co-président du comité de de Paris 2024, qui a remis la médaille à la surfeuse réunionnaise.

Son compatriote et athlète paralympique Laurent Chardard a également été fait chevalier de l’ordre national du mérite. Une troisième récompense pour le nageur double médaillé de bronze en 50 mètres papillon et en 100 mètres nage libre (S6).

Gaël Rivière champion olympique de cécifoot ayant remporté la médaille d'or avec son équipe face à l'Argentine, s'est fait sacrer chevalier de la légion d'honneur. Il a été félicité par de nombreuses personnalités sur l'île.

Le Réunionnais Jordan Sepho s'est fait sacrer chevaliers de la légion d’honneur aux côtés de son équipe de rugby à 7.

- Dernière envolée pour la vasque olympique -

Pour l'occasion, la vasque s'est envolée une dernière fois depuis le jardin des Tuileries, teintée cette fois de bleu, de blanc et de rouge sur l'air de "La foule" d'Edith Piaf.

Dès le début de l'après-midi, au milieu d'un important dispositif de sécurité, des milliers de spectateurs se sont massés sur le haut de l'avenue parisienne pour rendre hommage aux héros de l'été, comme le nageur Léon Marchand, quatre fois médaillé d'or.

"On veut vivre les Jeux une dernière fois", explique à l'AFP Sarah Lacampagne, une professeure d'EPS de 31 ans.

En milieu d'après-midi, la parade a démarré sous le soleil par un feu d'artifice tricolore autour de l'Arc de Triomphe, comme celui qui avait inauguré la cérémonie d'ouverture sur la Seine le 26 juillet.

Les fameuses mascottes Phryges se sont dandinées sur le podium avant que les volontaires et les membres du comité d'organisation défilent.

Le designer de la torche et de la vasque olympique, Mathieu Lehanneur, ainsi que Thomas Jolly directeur artistique des cérémonies, et le président du comité d'organisation Tony Estanguet étaient de la partie.

Sorte de marraine de ces JO de Paris, la championne olympique Marie-José Pérec, qui avait allumé la vasque avec le judoka Teddy Riner, a déclaré samedi la gorge nouée et les yeux mouillés: "Ce soir, c'est terminé".

"Tout marchait, tout fonctionnait bien et les Français redécouvraient les vertus de la cohésion nationale", a commenté de son côté le président du Comité olympique français (Cnosf), David Lappartient.

- Riner en costume cravate -

Plus de 300 olympiens et paralympiens étaient présents samedi, au sein d'un défilé rassemblant au total entre 8.000 et 10.000 personnes.

Le président de la République Emmanuel Macron a ravivé la flamme du soldat inconnu en présence du président du CIO Thomas Bach. La patrouille de France a fait le show dans le ciel dégagé de Paris.

Ensuite, 118 médaillés ont été décorés sur une scène autour de l'Arc de Triomphe par d'anciens sportifs (Didier Deschamps, Youri Djorkaeff...), d'élus comme la maire de Paris Anne Hidalgo, ou de membres du gouvernement démissionnaires comme Gérald Darmanin ou Amélie Oudéa-Castéra.

Emmanuel Macron a notamment décoré Léon Marchand, Félix Lebrun, Antoine Dupont ou encore Aurélie Aubert, médaillée d'or de boccia.

Avec sa troisième médaille d'or en individuel, Teddy Riner, en costume cravate, a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite.

"C'est un beau remerciement de faire cette remise de décorations devant les supporters", s'est réjouie sa co-équipière Romane Dicko, judokate médaillée de bronze en individuel et d'or en équipe.

Le nouveau Premier ministre Michel Barnier a aussi participé à cette cérémonie protocolaire qui s'est achevée par une Marseillaise chantée, comme le 26 juillet, par la mezzo-soprano Axelle de Saint-Cirel.

Cette tradition de décorer les médaillés remonte aux Jeux d'hiver d'Innsbruck en 1964.

Avec 16 titres et 64 médailles, la France a réalisé à domicile les meilleurs JO de son histoire, et atteint son objectif d'être dans le top 5 des nations.

- Zeus à Versailles -

Alors que ces Jeux ont offert répit et joie aux Français après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, M. Macron a souhaité vendredi dans un entretien au Parisien que le 14 septembre devienne chaque année une fête nationale du sport. David Lappartient a dit "souscrire" à cette idée.

La vasque perdurera-t-elle, comme l'ont réclamé des responsables politiques ? Mystère. Mais "Zeus", le cheval mécanique star du 26 juillet, sera installé au Château de Versailles en octobre, avant de faire une tournée en France passant notamment par Nantes, où l'a conçu l'atelier Blam, a annoncé à l'AFP le groupe Sanofi, qui en a hérité.

La fête s'est transformée dès 21H00 en concert géant, avec certains des artistes qui ont marqué les quatre cérémonies des JOP, comme Philippe Katerine, paré d'un justaucorps bleu, Lucky Love, la Garde républicaine ou Marc Cerrone.

Certains temps forts des cérémonies olympiques ont été projetés sur l'Arc de Triomphe, comme la performance bouleversante de Céline Dion chantant "L'Hymne à l'amour".

En 1998, la parade des footballeurs français champions du monde avait rassemblé 600.000 personnes sur l'avenue. Vingt ans plus tard, 300.000 personnes. Ce samedi, la jauge de la parade des champions avait été fixée à 30.000 personnes, et à 40.000 pour le concert dans la soirée.