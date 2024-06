Législatives : homme de foi et spécialistes des religions appellent à voter contre "l’intolérance et la haine"

Après les sportifs, artistes fonctionnaires, ce jeudi 27 juin 2024, ce sont des hommes de foi ou experts des quatre grandes religions qui signent dans "Le Nouvel Obs" un appel à voter "contre l’intolérance et la haine", contre le Rassemblement national lors des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet.

"Nous, religieux, croyants et spécialistes des religions, appelons nos concitoyens électeurs à ne pas oublier les valeurs de l’humanisme", débute la tribune.

"Notre pays traverse une période tourmentée et nous comprenons qu’un certain nombre de Français se sentent désorientés, en colère, qu’ils soient par conséquent tentés de donner leurs voix à des candidats affirmant qu’ils résoudront leurs maux en trouvant des boucs-émissaires : femmes, juifs, musulmans, pauvres, étrangers…"

"Mais nous, hommes et femmes qui réfléchissons au religieux, qui le pratiquons, qui écrivons sur lui, appelons nos concitoyens électeurs à bien réfléchir à deux fois avant de confier leurs suffrages à ces candidats. L’Histoire nous enseigne en effet que le choix du ressentiment, de l’intolérance ne résout aucun problème politique ni économique, qu’il débouche bien plutôt sur des désastres dont tout le monde aura à souffrir", ajoutent-ils.

Publiée sur le site du "Nouvel Obs", la tribune est notamment signée par : Olivier Abel (philosophe), Jean-Christophe Attias (directeur d’études à l’EPHE/Université PSL, spécialiste du judaïsme médiéval), Kahina Bahloul (islamologue et autrice), Jean Baubérot-Vincent (historien et sociologue de la laïcité), Ghaleb Bencheikh (islamologue, président de la Fondation de l’Islam de France), Floriane Chinsky (femme rabbin, docteure en droit) et bien d'autres.

