Loi immigration : la motion de rejet votée par les députés

Les députés ont voté le rejet du projet de loi immigration ce lundi soir, avant même le début des débats, avec 270 députés qui ont voté pour, et 265 contre. La gauche, la droite et l'extrême droite se sont accordées pour faire bloc autour de la motion de rejet déposée par les écologistes, infligeant une très lourde défaite politique au gouvernement. Cela interrompt d'emblée l'examen des quelque 2.600 amendements qui devaient être discutés.

"C'est la sanction de la duplicité du ministre de l'Intérieur" a estimé Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée nationale. "A force de vouloir contenter tout le monde, on mécontente l'intégralité des bancs de cette Assemblée" a-t-il ajouté.

Le député réunionnais Jean-Hugues Ratenon a lui salué ce vote - auquel il a participé par procuration - et a estimé que cette motion de rejet "signe un échec cuisant pour le gouvernement et le Président de la République"

"Le gouvernement doit tenir compte de cette claque parlementaire et revoir sa copie en intégrant des mesures qui respectent le droit fondamental à la vie privée et familiale, l’accès aux soins, etc." a-t-il écrit.

"Nous sommes ravis que cette motion ait abouti", a indiqué de son côté Marine Le Pen, qui a annoncé qu'elle déposera "dès demain" une nouvelle proposition de loi plus dure. Le RN a dénoncé à plusieurs reprises un texte qu'il considère comme "pro-immigration".

Plusieurs figures politiques de gauche ont appelé à la démission de Gérald Darmanin, qui a porté ce texte.

