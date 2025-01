Mayotte : critiquée après un échange avec deux professeurs, Borne dénonce une "séquence tronquée"

En déplacement à Mayotte aux côtés du premier ministre François Bayrou et du ministre chargé des Outre-mer Manuel Valls, la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne a été interpellée par deux professeurs bénévoles, lors d'une visite dans l'agglomération de Kawéni, dans le nord-est de l'île. Les laissant sans réponse, la séquence a suscité de vives critiques.

"Une ministre ne peut pas tourner les talons en méprisant le témoignage d'enseignants"

"Image terrible. Une ministre ne peut pas tourner les talons en méprisant le témoignage d'enseignants qui alertent sur la situation sanitaire", a ainsi grincé le premier secrétaire du PS Olivier Faure.

De son côté le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a commenté sur X : "Lacheté et mépris sont les principales caractéristiques du macronisme".

Lacheté et mépris sont les principales caractéristiques du macronisme. https://t.co/vprlLBjbui — Manuel Bompard (@mbompard) December 30, 2024

- Borne dénonce une "séquence tronquée" -

Alors que François Bayrou achèvait mardi à La Réunion son déplacement consacré au cyclone Chido qui a frappé Mayotte, où il a annoncé lundi une batterie de mesures destinées au redressement de l'archipel, Elisabeth Borne - également en déplacement sur l'île - est la cible de nombreuses critiques depuis une séquence, selon elle "tronquée".

"La séquence tronquée, diffusée ne reflète pas mes échanges avec les deux enseignants", a expliqué Mme Borne mardi sur le réseau social X.

La séquence tronquée, diffusée ne reflète pas mes échanges avec les deux enseignants au départ du collège de Kaweni.



Par ailleurs, attachée au dialogue, consciente et préoccupée par la gravité de la situation, j’ai longuement échangé hier avec les personnels de direction et les… pic.twitter.com/yVEmdSazn0 — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) December 31, 2024

"Par ailleurs, attachée au dialogue, consciente et préoccupée par la gravité de la situation, j'ai longuement échangé (lundi) avec les personnels de direction et les syndicats enseignants sur la situation à Mayotte et les défis de la rentrée", ajoute l'ancienne Première ministre.

