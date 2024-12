Mayotte : Bayrou et son armée de ministres débarquent sur l'île dévastée

Ce lundi 30 décembre 2024, le Premier ministre François Bayrou débarque à Mayotte frappée par le cyclone Chido. Mais il ne vient pas seul. Avec lui, une armée de ministres : celui des Outre-mer Manuel Valls, Élisabeth Borne pour l'Éducation, Valérie Létard au Logement, le ministre à la Santé Yannick Neuder et enfin le ministre délégué et ancien sénateur de Mayotte Thani Mohamed Soilihi (Francophonie et Partenariats internationaux).

Au programme de la visite du Premier ministre et de ses ministres d'État, une arrivée prévue à l'aéroport Marcel Henry à 7h15 (8h15 - heure Réunion).

François Bayrou ira ensuite à l'usine de dessalement de Petite Terre, avant de visiter le collège de Kaweni 2 à Mamoudzou.

Situé à proximité, le chef de gouvernement et sa troupe iront ensuite visiter l'hôpital de campagne ESCRIM à Mamoudzou.

Une réunion est également prévue avec le rectorat de Mayotte, afin de faire un point sur la situation des écoles de Mayotte, dévastée par Chido et la rentrée scolaire prévue à la base le 13 janvier 2025.

En début d'après-midi à 13 heures (14 heures - heure Réunion), un hommage sera rendu au capitaine Florian Monnier, décédé le vendredi 20 décembre 2024 à Mayotte lors d'une opération de maintenance des systèmes d'information et de communication.

Après cette cérémonie, une rencontre sera organisée avec et les acteurs du monde économique et agricole, touchés de plein fouet par le passage du cyclone dévastateur.

À 18h30 (19h30) - une rencontre est prévue avec les élus locaux au Conseil départemental de Mayotte.

Mardi matin, il est attendu à La Réunion pour coordonner le pont aérien mis en place pour alimenter l'archipel en vivres.

La journée débutera à 9 heures par une rencontre avec les élus locaux à la Préfecture de La Réunion. À 10h30, François Bayrou saluera les agents mobilisés au Centre opérationnel zonal.

À 11 heures, il visitera la Plateforme d’intervention régionale de l’Océan indien (PIROI), avant de se rendre à la base aérienne 181 pour découvrir le Hub logistique.

Enfin, le Premier ministre conclura sa visite par une prise de parole prévue à 12 heures sur la base aérienne 181.

- Une armée de ministre pour "reconstruire" Mayotte -

La venue du Premier ministre François Bayrou à Mayotte – une semaine après celle du Président de la République et deux semaines après le passage du cyclone - n'est prévue que pour une seule journée.

Il devrait repasser – sauf changement de programme – par La Réunion lundi soir, avant de repartir pour l'Hexagone.

Une visite éclair pour un chef de gouvernement déjà vivement critiqué pour son absence sur place lors du déplacement du chef de l'État, privilégiant son fauteuil de maire de Pau.

Ce lundi, c'est également une armée de ministre qui accompagnera François Bayrou à Mayotte. Selon nos informations, les ministres ne devraient rester que quelques heures. Bien loin des deux jours annoncés au départ par l'exécutif.

Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls a lui annoncé dans un entretien qu'il restera quelques jours de plus sur place, pour mener des consultations pour amender la loi spéciale d'urgence pour Mayotte.

Dans un entretien à La 1ère, le ministre a évoqué l'urgence de Mayotte et mener des consultations lors de son déplacement pour amender la loi spéciale.

Mais selon les dernières informations, lui aussi ne rester que quelques heures sur le territoire.

- À Mayotte pour apporter "des solutions concrètes" -

François Bayrou se rend à Mayotte "avec la volonté d'apporter des solutions concrètes aux populations sur place sur les questions d'éducation, de santé, d'habitat".

Et "avec son expérience d'élu local, qui sait apporter des réponses concrètes, et rapides surtout, pour répondre aux besoins et des Mahoraises et les Mahorais", explique son entourage.

Vendredi, dans une lettre ouverte, le patron du Parti socialiste Olivier Faure a réclamé "des actes" pour Mayotte au Premier ministre, à qui il reproche également de ne pas s'être rendu "immédiatement" sur place, d'avoir annoncé la composition de son gouvernement le jour du deuil national lundi dernier et d'avoir "semblé chercher à relativiser l'importance de la catastrophe".

"Les débris continuent de s'entasser faisant craindre des risques sanitaires, l'eau et la nourriture demeurent rationnés, l'électricité est coupée pour la moitié de la population et dans le nord-ouest de l'île et dans les bidonvilles rasés, les habitants se sentent abandonnés et attendent des aides", a écrit le premier secrétaire du PS, qui interroge également le chef du gouvernement sur "le travail de recensement des personnes décédées".

- Une loi spéciale pour Mayotte -

Manuel Valls mènera des consultations afin d'amender la loi spéciale sur Mayotte.

Une loi spéciale qui devrait être présentée le 3 janvier en Conseil des ministres avec des mesures exceptionnelles pour "faciliter" la reconstruction.

Concrètement, le gouvernement proposera d'adapter les règles d'urbanisme et de construction en fonction des spécificités du territoire mahorais. Il disposera de trois mois pour agir par voie d'ordonnance, selon les conditions prévues dans l'article 38 de la Constitution.

La reconstruction ou la réfection à l'identique des logements sera autorisée, "sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés" et il sera également permis de modifier de plus ou moins 5%, le gabarit initial d'une construction, lorsque cela sera "justifié par un objectif d'intérêt général".

Il sera également demandé aux mairies, ou encore à la DEAL, de redoubler d'efficacité dans l'instruction des demandes de permis.

Cette loi spéciale vise aussi à soutenir et à relancer l'économie mahoraise. Le paiement des cotisations sociales sera également suspendu jusqu'à nouvel ordre pour les employeurs et travailleurs indépendants.

Les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits bénéficieront, eux, d'une prolongation de leurs allocations à titre exceptionnel.

Après son examen en conseil des ministres, le projet de loi sera présenté à l'Assemblée nationale puis au Sénat en vue de son adoption.

- Bayrou prend une circulaire pour soutenir les fonctionnaires et "garantir la continuité" des services publics -

Le Premier ministre a pris une circulaire ce vendredi 27 décembre afin de recenser les besoins des fonctionnaires à Mayotte.

François Bayrou veut inciter les agents publics à rester sur l'île afin de "garantir" à la population la continuité de l'action de l'État.

Cette circulaire "met en place un circuit simplifié et coordonné pour le recensement des besoins professionnels et personnels des agents publics sur place, en lien avec le ministère chargé de la fonction publique".

Les agents du service public présents sur l'île, et dont la vie a été bouleversée comme tous les Mahorais par le cyclone, pourront être accompagnés "en matière d’hébergement d’urgence, de relogement, de restauration et de soutien psychologique".

Le Premier ministre veut en effet éviter un départ massif de ces agents publics à l'heure où l'île vit une "situation sans précédent dans notre histoire".

- Mayotte dévastée par Chido -

Eau, denrées alimentaires : même si les premières distributions ont commencé, près de deux semaines après le passage de Chido, de nombreux habitants se disent abandonnés et attendent encore de l’aide.

Dans l'archipel dévasté par le cyclone le plus intense depuis 90 ans, toutes les communes ont été touchées et les bidonvilles rasés, et les déchets s'accumulent, provoquant la crainte de risques sanitaires.

Selon les derniers chiffres officiels, le bilan humain du cyclone Chido s’élève à 39 morts et plus de 4.000 blessés.

Or, selon les autorités, "le bilan humain est en cours de consolidation", alors que le nombre de personnes mortes "n’est pas en adéquation avec la réalité des 100 000 personnes qui vivent dans un habitat précaire".

Chido est le cyclone le plus dévastateur qu’ait connu Mayotte depuis 90 ans. Il a causé le 14 décembre des dommages colossaux dans le département le plus pauvre de France.

