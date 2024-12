Outre-mer : "il faut sortir de l'infantilisation vis-à-vis des territoires ultramarins", estime Manuel Valls

Depuis le lundi 23 décembre 2024, Manuel Valls, ancien premier ministre, a été nommé ministre d'État en charge des Outre-mer. Un nouveau ministre au cœur de crises humanitaires et sociales. Interrogé par Outre-mer la 1ère, le ministre a évoqué ses priorités pour les Outre-mer. L'urgence première, son déplacement avec le Premier ministre à Mayotte, dévastée par le cyclone Chido (Photo : AFP)

Questionné sur sa visite à Mayotte par Outre-mer la 1ère, à compter de ce lundi 30 décembre 2024 – deux semaines après le passage du cyclone Chido – Manuel Valls veut "rencontrer les élus, les forces économiques et sociales, l'administration et la population pour répondre à l'urgence et entamer la reconstruction".

Conscient de "la colère" et de "la détresse" des Mahorais, il prône "l'action, avec l'urgence sur place : l'eau, la nourriture, les transports, l'électricité, les déplacements, le logement, l'école et la rentrée scolaire au mois de janvier".

Le ministre des Outre-mer qui – au contraire de François Bayrou – restera plusieurs jours sur place.

"Il faut utiliser ce drame en tirant les leçons du passé" même si "c'est difficile", estime Manuel Valls, qui prévient : "il faut éviter la démagogie: ce sera long et difficile".

- Manuel Valls évoque la loi spéciale pour "reconstruire" Mayotte -

Manuel Valls mènera des consultations afin d'amender la loi spéciale sur Mayotte.

Une loi spéciale qui devrait être présentée le 3 janvier en Conseil des ministres avec des mesures exceptionnelles pour "faciliter" la reconstruction.

Concrètement, le gouvernement proposera d'adapter les règles d'urbanisme et de construction en fonction des spécificités du territoire mahorais. Il disposera de trois mois pour agir par voie d'ordonnance, selon les conditions prévues dans l'article 38 de la Constitution.

La reconstruction ou la réfection à l'identique des logements sera autorisée, "sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés" et il sera également permis de modifier de plus ou moins 5%, le gabarit initial d'une construction, lorsque cela sera "justifié par un objectif d'intérêt général".

Il sera également demandé aux mairies, ou encore à la DEAL, de redoubler d'efficacité dans l'instruction des demandes de permis.

Cette loi spéciale vise aussi à soutenir et à relancer l'économie mahoraise. Le paiement des cotisations sociales sera également suspendu jusqu'à nouvel ordre pour les employeurs et travailleurs indépendants.

Les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits bénéficieront, eux, d'une prolongation de leurs allocations à titre exceptionnel.

Après son examen en conseil des ministres, le projet de loi sera présenté à l'Assemblée nationale puis au Sénat en vue de son adoption.

- La Nouvelle-Calédonie, autre urgence pour le ministre des Outre-mer -

Manuel Valls souhaite également reconstruire l'économie de la Nouvelle-Calédonie, après les violences émeutes qui ont frappé l'île et fait 13 morts en l'espace de cinq mois.

"Pour moi, c’est ça l’urgence : aider les collectivités, les entreprises, au redressement du territoire", a-t-il déclaré.

Une urgence nécessaire alors que "la France n’a pas de budget, ce qui pose un certain nombre de problèmes par rapport aux engagements qui ont été pris il y a quelques semaines par Michel Barnier", note-t-il.

Manuel Valls qui mise sur "le dialogue" pour sortir de la crise politique, alors que le gouvernement calédonien vient de tomber.

"Ma méthode, c’est le dialogue, mais c’est aussi d’avancer", explique Manuel Valls. "Nous n’avons pas beaucoup de temps", alerte-t-il. Il faut "dessiner un chemin commun en appelant à la responsabilité des uns et des autres", selon le ministre des Outre-mer.

C Vie chère : Manuel Valls "s’engage" à ce que l’accord soit respecté

- Le ministre veut lutter contre la vie chère et l'inflation -

"L’urgence pour l’ensemble des Outre-mer c’est la lutte contre l’inflation, la vie chère, et redonner de l’espoir à travers l’économique, mais aussi la lutte contre les inégalités et la précarité", lance Manuel Valls, ministre des Outre-mer.

"Il y a des engagements qui ont été pris, il faut qu’ils soient mis en œuvre, notamment dans la lutte contre la vie chère", explique Manuel Valls, en référence au protocole négocié en octobre en Martinique pour faire baisser les prix.

Le protocole devait entrer en vigueur le 1er janvier prochain, mais la chute du gouvernement Barnier l’a rendu caduque. "Il faudra sans doute aller plus loin".

Ce protocole avait été signé le 16 octobre après six semaines d'une mobilisation lancée début septembre par un mouvement contre la vie chère qui a dégénéré en violences, essentiellement nocturnes.

À La Réunion, en 2021, 36 % des Réunionnaises et Réunionnais vivaient sous le seuil de pauvreté. Ce taux de pauvreté baisse par rapport à 2019, avant la crise sanitaire, mais reste égal à celui de 2020.

Il y a un an, l'Insee précisait que l'écart de prix des produits alimentaires en Outre-mer avec ceux de l'Hexagone frôlait les 37 % à La Réunion.

À cela s'ajoute la crise du logement. "Il y a 46.000 demandes de logements à La Réunion, pour 1.600 livraisons de logements neufs par an, et 5.000 réponses positives. C'est trop peu" alerte Erick Fontaine.

D'après les chiffres de l'Insee qui datent de 2020, près de 35.000 logements sont vacants, soit 8,9 % de l’ensemble des logements de l’île, une part proche du niveau national. Neuf communes de l’île sont concernées, dont les trois plus peuplées (Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre).

- "Les Outre-mer, un atout pour la France" -

"On parle beaucoup des Outre-mer quand il y a une catastrophe naturelle, des émeutes, ou quand un grand athlète originaire de ces territoires remporte une médaille d’or aux Jeux olympiques, après on n’en parle plus", lance Manuel Valls.

"Les Outre-mer sont un atout pour la France dans bien des domaines", dit-il.

"Il faut sortir d’une sorte d’infantilisation vis-à-vis des territoires ultramarins", estime le ministre. "Il faut redéfinir ce lien. Ce n’est pas seulement une question institutionnelle, c’est une manière de faire. Je souhaite que nous fassions la démonstration d’un changement de méthode", conclut-il.

