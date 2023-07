Des prix plus élevés de 9 % à La Réunion, jusqu’à 37 % pour l’alimentaire

En 2022, les prix sont plus élevés de 9 % à La Réunion par rapport à l'Hexagone. D’une part, acheter un panier de biens et services composé selon les habitudes de consommation d’un ménage vivant en France hexagonale coûte 12 % plus cher sur l’île que dans l’Hexagone. "D’autre part, acheter à La Réunion un panier reflétant les habitudes locales de consommation coûte 6 % plus cher que s’il était acheté dans l’Hexagone" commente l'Insee dans une étude parue ce mardi 11 juillet 2023. (Photo Grande surface photo RB imazpress )

L’alimentation explique en premier lieu cet écart des prix entre les deux territoires. Se nourrir coûte en effet bien plus cher sur l’île que dans l’Hexagone (+37 %). Les services de santé, de communication et de loisirs y sont aussi plus onéreux.

À l’inverse, les transports, les charges liées au logement (eau, électricité, etc.) et l’habillement coûtent globalement moins cher à La Réunion. "Depuis 2010, l’écart de prix avec l’Hexagone augmente : il était de +6 % en 2010 et de +7 % en 2015. L’alimentation en est la principale cause" écrit l'Insee, dont nous publions le communiqué ci-dessous.

Ces évolutions prennent en compte à la fois l’évolution des prix et les changements de structure dans la consommation des ménages.

En outre, les écarts de prix mesurés pour chacun des paniers réunionnais et métropolitain ont aussi évolué dans le temps. Acheter à La Réunion plutôt qu’en France métropolitaine ce qui est habituellement consommé sur l’île coûte de plus en plus cher : +6 % en 2022 contre +4 % en 2015, tandis qu’en 2010, les prix étaient similaires dans les deux territoires.

Par ailleurs, un ménage qui consomme un panier métropolitain à La Réunion plutôt que dans l’Hexagone débourse un peu plus qu’en 2015 (+11 %) mais autant qu’en 2010 (+12 %).

Se nourrir coûte nettement plus cher qu’en France métropolitaine. C’est pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, qui représentent 14 % du budget des ménages réunionnais que l’écart de prix entre La Réunion et la France métropolitaine est le plu élevé (+37 %).

C’est aussi le poste de consommation qui explique en premier lieu l’accroissement de l’écart global des prix avec l’Hexagone depuis 2010. En effet, le différentiel de prix augmente fortement pour ce poste de consommation : il était de +24 % en 2010 et de +28 % en 2015.

En particulier, consommer le panier alimentaire métropolitain à La Réunion coûte bien plus cher que de l’acheter dans l’Hexagone (+46 %). Pour le panier réunionnais, l’écart est plus faible mais il reste néanmoins élevé : consommer le panier alimentaire réunionnais sur l’île coûte 28 % plus cher que s’il était acheté en France métropolitaine.

L’écart sur les boissons non alcoolisées est particulièrement important, deux fois supérieur à l’écart mesuré sur l’alimentaire. Pour les boissons alcoolisées et le tabac, l’écart de prix avec l’Hexagone reste élevé (+27 %), mais stable par rapport à 2015.

Les services de santé, de communication et de loisirs également plus onéreux à La Réunion. La santé, qui représente 13 % du budget des ménages réunionnais, engendre un coût plus élevé que dans l’Hexagone (+9 %).

C’est également le cas dans les autres DOM en raison de majorations spécifiques aux départements

ultramarins portant sur les tarifs conventionnés des biens (médicaments, appareils et matériels thérapeutiques) et de services de santé (consultations chez le médecin, analyses au laboratoire, etc.).

Ce sont surtout les prix des biens qui sont plus élevés, comparativement aux services de santé. Il s’agit ici de prix bruts avant remboursement par la sécurité sociale et les complémentaires santé.

Les communications (internet, téléphonie et envois postaux) sont également nettement plus onéreuses sur l’île (+25 %).

Représentant 7 % du budget des ménages réunionnais, les loisirs et la culture sont plus chers à La Réunion (+14 %). Les achats de matériels (appareil photo, audiovisuel, ordinateurs personnels, équipements de sport, jouets, etc.) tirent à la hausse cet écart de prix, les séances de cinéma et de théâtre restant cependant moins chères pour les Réunionnais.

En 2022, le coût des sorties au restaurant ou des séjours à l’hôtel est plus élevé à La Réunion (+6 %). Sortir au restaurant ou prendre un café représente un surcoût alors qu’à l’inverse, les déjeuners à la



cantine scolaire ou d’entreprise sont moins chers à La Réunion.

Les autres biens et services (soins personnels, protection sociale, banques, assurances, etc.) sont également plus chers à La Réunion (+8 %).

Les transports, les charges liées au logement, et l’habillement moins chers à La Réunion. Les transports (voiture, bus, autocar, taxi, avion) constituent le premier poste de la consommation des Réunionnais (18 %).

En 2022, comme en 2015, leur coût est moindre à La Réunion (-4 %). En effet, les prix des carburants et des services liés à l’entretien du véhicule (heure de mécanique par exemple) sont significativement moins élevés à La Réunion.

Acheter un véhicule neuf reste cependant plus onéreux que dans l’Hexagone. C’est aussi le cas pour les pièces détachées. De même, acheter des meubles, de l’électroménager et procéder à l’entretien



courant du logement (fournitures pour travaux d’entretien et de réparation des logements, services de plombiers, d’électriciens, etc.) coûtent plus cher à La Réunion.

Les dépenses liées au logement comprennent les loyers, mais également les dépenses en eau, électricité ou en gaz. Ce poste, qui représente 12 % de la consommation des ménages réunionnais, engendre globalement un coût moindre à La Réunion (-6 %).

Cependant, les écarts de prix varient au sein de ce poste. Ainsi, comme en 2010 et 2015, à type de logement (individuel ou collectif) et qualité de logement (année d’achèvement des travaux, surface, nombre de pièces, confort) comparables, les loyers sont plus élevés à La Réunion. En revanche, l’alimentation en eau y est moins chère, tout comme l’électricité, le gaz ou les autres combustibles.

S’habiller et se chausser est aussi légèrement moins cher à La Réunion qu’en France métropolitaine (-3 %).