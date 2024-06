Nouveau Front Populaire : les partis de gauche s'accordent sur un programme commun au niveau national

Les partis de gauche annoncent avoir acté la création d’un "nouveau front populaire" au niveau national. Le PS, La France insoumise, Europe Ecologie-Les Verts, le Parti communiste français, le Nouveau Parti anticapitaliste et Génération.s. sont membres de cette union.

"Avec un programme de gouvernement et des candidatures uniques dans les circonscriptions de France, les forces politiques qui ont constitué le nouveau Front populaire donnent rendez-vous aux Françaises et aux Français les 30 juin et 7 juillet prochains. Une immense attente d'union s'est exprimée. Elle est scellée!" se réjouit l'union dans un communiqué publié ce jeudi soi.

"À partir d'aujourd'hui, partout en France nous œuvrerons a élargir ce ras- semblement avec toutes celles et ceux, Françaises, Français, associations, syndicats, partis politiques, personnalités engagées dans le débat public, qui partagent nos idées et nos orientations" annonce-t-elle.

???? URGENT - Communiqué : Une page de l'Histoire de France s'écrit avec le Nouveau Front Populaire !#NouveauFrontPopulaire pic.twitter.com/Et8Gefzv4Z — La France insoumise ???? #NouveauFrontPopulaire (@FranceInsoumise) June 13, 2024

Localement, la gauche n'est pour l'heure arrivée qu'à un accord partiel sur la 1ère, 2ème et 7ème circonscriptions. Le PLR et ses alliés ont lancé "un ultime appel à l’union et au rassemblement" à toutes les forces de gauche ce jeudi.

