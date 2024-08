Paris 2024 : les Jeux Olympiques tirent leur révérence

À peine nous remettons-nous de Céline Dion en transe sur la tour Eiffel que la cérémonie de clôture approche à grands pas. Après deux semaines intenses, riches en émotions et en médailles pour les Français et Réunionnais, les JO de Paris se termineront ce dimanche 11 août 2024 au soir. Est donc venu le temps de clore ces JO avec un spectacle au Stade de France qui, même s'il n'aura pas lieu sur la Seine, s'annonce tout aussi grandiose que la cérémonie d'ouverture. Un temps pour féliciter l'ensemble des athlètes, célébrer la France et passer le flambeau à Los Angeles. Même si… et ne l'oublions pas, auront lieu en septembre 2024, les Jeux Paralympiques.

Prévu à 23h (heure Réunion), il faudra veiller tard pour admirer le spectacle une nouvelle fois orchestré par Thomas Jolly. Restera-t-il autant dans les mémoires que la cérémonie d'ouverture ? Sera-t-il aussi grandiose ?

Ce qui est certain, c'est que les organisateurs veulent soigner leur sortie avec une soirée plus traditionnelle, organisée au cœur du Stade de France.

Toutefois, des surprises sont à prévoir et certaines ont déjà fuité.

- Plus classique que les bords de Seine mais non moins "gigantesque" -

Il y aura déjà les séquences habituelles, immuables d’une édition des JO à l’autre : l’entrée des drapeaux des Nations, l’ultime parade des athlètes, la cérémonie des médailles, les remerciements envers les volontaires, la passation avec Los Angeles.

Mais ce n'est pas tout…

D’après le site officiel des Jeux de Paris, qui a mis en ligne une énigmatique vidéo, l’événement sera intitulé Records. "Une partie du spectacle prendra place dans les airs tandis que les décors géants, les costumes et les jeux de lumière spectaculaires projetteront les spectateurs dans un voyage dans le temps, entre le passé et le futur", peut-on y lire.

"Je voulais célébrer ce monument fragile que sont les Jeux. Ils ont d’ailleurs disparu à l’Antiquité avant d’être refondés. On a imaginé un spectacle dans lequel les Jeux avaient à nouveau disparu", a-t-il avancé sur le site officiel des Jeux Olympiques.

Le Stade de France devrait ainsi se transformer en "une gigantesque salle de spectacle, avec plus d’une centaine de performeurs, acrobates, danseurs et circassiens".

Dans une courte séquence déjà dévoilée, "des voyageurs venus d’un autre espace-temps arrivent sur notre Terre et découvrent des vestiges reliés à l’histoire de l’olympisme".

De nombreuses surprises sont à prévoir, avec notamment la présence de groupes français cultes comme Phoenix ou Air.

Bonjour Paris! It’s so special seeing the city host this year’s @Olympics games, there is still so much more to come! pic.twitter.com/k1GXkuS3iA — Phoenix (@wearephoenix) August 5, 2024

- De Paris à Los Angeles -

La cérémonie se terminera par un grand moment : la passation du drapeau olympique entre Anne Hidalgo et Karen Bass, les maires respectives de Paris et de Los Angeles, prochaine ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques.

Pour symboliser cette transmission, Tom Cruise devrait, selon les rumeurs, faire une apparition.

Selon les médias américains, l’acteur pourrait faire une cascade spectaculaire pour le public du Stade de France et assurer le passage du drapeau olympique avec des séquences vidéo tournées des deux côtés de l’Atlantique.

Les regards tournés vers la flamme, l'émotion sera palpable au moment de refermer le chapitre des Jeux Olympiques de Paris 2024." Comme un souvenir indélébile, cette cérémonie de clôture olympique sera empreinte d’audace, de fraternité et d’émotion", nous promet-on sur le site de la billetterie. Mais est-il possible de faire plus fort que la soirée d’ouverture ? Que nous réserve ce grand final ? Réponse ce soir.

Et si vous êtes en manque de show après dimanche ? Il restera encore les Jeux paralympiques, avec leur cérémonie d’ouverture le 28 août et de clôture le 8 septembre prochain.

