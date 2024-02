Tour Eiffel en allumettes : le Guinness des records a finalement validé le record du Français

Rebondissement dans l'affaire de la Tour Eiffel en allumettes. Après avoir été invalidé, le record a finalement été homologué par le Guinness des records. Et ce, pour le plus grand bonheur de Richard Plaud. Cet habitant de Charente-Maritime a mis huit ans à bâtir une Tour Eiffel en allumettes de 7,19 mètres.

Jeudi soir, les juges ont décidé de changer leurs critères d’attribution et de l’homologuer, après que plusieurs médias ont relayé outre-Manche la mésaventure du Français.

Le prestigieux jury lui reprochait initialement de ne pas avoir acheté ses allumettes dans le commerce, et surtout de ne pas les avoir utilisées avec leurs bouts rouges inflammables.

"Nous sommes fiers d’être aussi minutieux que possible, car nos exigences uniformisent les règles du jeu pour tous ceux qui, partout dans le monde, tentent d’établir un record. Cependant, après en avoir appris davantage sur les techniques utilisées par la communauté du modélisme avec des allumettes, et après un second examen de cette réalisation, par rapport aux précédents records que nous avons décernés, il semble que nous ayons été sévères, en l’occurrence, dans l'application de nos règles. Nous sommes donc très heureux d’attribuer ce record à Richard et nous avons corrigé quelques incohérences dans nos règles, qui permettent désormais aux allumettes d'être coupées et façonnées. Nous regrettons le désarroi provoqué et espérons qu’il acceptera nos félicitations tardives", a justifié Mark McKinley, l’un des juges du Guinness Book, auprès de la chaîne Sky News.

De son côté, le principal intéressé a appris l’heureuse nouvelle par mail jeudi soir. "C’est génial, le record revient en France, s’est-il réjoui dans les colonnes de Sud-Ouest.

