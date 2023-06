Violences après la mort de Nahel : troisième nuit de tension en France

Plus de 400 interpellations

Après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer, les autorités espèrent contenir l'embrasement des quartiers populaires grâce aux développements de l'enquête. Une marche blanche a lieu ce jeudi après-midi à Nanterre où plus de 6 000 personnes étaient rassemblées. Le policier mis en examen pour homicide volontaire a été placé en détention provisoire. Toutefois, des violences avec les forces de l'ordre ont éclaté après celle-ci, laissant place à une nouvelle nuit de tensions dans plusieurs villes françaises.

Une mairie de quartier incendiée, une autre caillassée, des pillages et dégradations: dans la métropole lilloise, un jeu du chat et de la souris s'est enclenché dans la nuit de jeudi à vendredi entre de petits groupes dispersés et un important dispositif policier.

Dans le quartier populaire lillois de Wazemmes, des pompiers finissent après minuit d'éteindre un incendie qui a endommagé le rez-de-chaussée de la mairie de quartier.

???????? FLASH | Les images de la situation à #Lille, devenue hors de contrôle.#emeutes pic.twitter.com/aaZ7nE3oiH — Cerfia (@CerfiaFR) June 30, 2023

La façade est noircie, la police verrouille les lieux, constatent des journalistes de l'AFP.

"Brûler une mairie, c'est inutile", juge devant le bâtiment Sofiane, 22 ans, chauffeur de bus, tandis que retentissent au loin des tirs de feux d'artifice.

"Le flic qui a fait ça n'avait pas à le faire", pointe-t-il au sujet du policier qui a tiré sur Nahel à Nanterre, "mais s'en prendre à des lieux publics, ça sert à quoi, ça n'a rien à voir".

"C'est inadmissible", cela "touche la population" s'indigne Brice Lauret, conseiller de quartier accouru sur place. "Je peux comprendre la colère mais pas la violence", ajoute-t-il.

Dans un autre quartier populaire, à Fives, la mairie de quartier a été caillassée, ses vitres sont brisées, selon la mairie de Lille.

Et il y a "beaucoup de pillages" de boutiques et supermarchés, déplore-t-on. Le fait de "petits groupes très mobiles, composés de très jeunes" individus, qui frappent "partout".

- Pillages, caillassages... -

Des centaines d'individus qualifiés de "pillards" ont arpenté jeudi soir les rues de l'hyper-centre de la cité phocéenne, ainsi que son Vieux-Port.

Marseille : Situation extrêmement tendu avec de nombreux véhicules retournés puis mis à feu

Et une jeune fille perdue au milieu de tout ça...

Mais qu'est ce qu'elle fait à traîner avec ces gens !#Nanterre pic.twitter.com/DfGRBqBB1M — Réalité Actuelle (@ReaActuelle) June 29, 2023

La situation ne cessait de se tendre en fin de soirée, avec des incendies à proximité de la préfecture, des tirs de mortier d'artifice et des "bandes mobiles" parcourant les rues de la cité phocéenne.

[ ???????? FRANCE ]



???? Vidéo des nombreux incendies en cours à Marseille.pic.twitter.com/Sa4ltwqz16 — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 29, 2023

De nombreuses vitrines de restaurants ont ainsi été brisées.

Au moins un policier a été blessé. Plusieurs dizaines de forces de l'ordre ont été mobilisées uniquement pour protéger le commissariat situé au niveau de l'avenue de la Canebière. Une voiture de police a été vandalisée, a-t-on constaté sur une vidéo.

La situation a été également particulièrement tendue à Nanterre, ville où le jeune Nahel est décédé.

Des #emeutes sont en cours dans plusieurs arrondissements de Paris, ici dans le 15e #Nanterre #Nahel pic.twitter.com/deSkhXkwvU — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) June 30, 2023

À Paris, des centaines d'individus s'en sont pris aux commerces. "Il est temps que tout le monde se calme. Et que la justice fasse son nécessaire travail", écrit sur Twitter le maire de Paris Centre (1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris).

Il est temps que tout le monde se calme. Et que la justice fasse son nécessaire travail. https://t.co/hDzbFoXlME — Ariel Weil (@ArielWeilT) June 29, 2023

Un commissariat de quartier a été attaqué et pillé cette nuit à Reims. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit des individus sortir avec des uniformes sur eux.

Un commissariat de quartier a été pillé cette nuit à #Reims. Les émeutiers sont repartis avec des uniformes et des gilets pare-balles. @BFMTV — David Unal (@david_unal) June 29, 2023

- Au moins 421 interpellations en France cette nuit, dont 242 en région parisienne

Au moins 421 personnes ont été interpellées en France cette nuit.

La préfecture de Police de Paris indique de son côté que 242 interpellations ont eu lieu dans les départements de la capitale, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

