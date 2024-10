Grand Raid 2024 : plus long, plus fou, plus difficile

Dans une semaine jour pour jour - le 17 octobre 2024 -, les "fous" s'élanceront de Saint-Pierre pour la course la plus folle du Grand Raid, la Diagonales des Fous. Au menu, 175 kilomètres et 10.150 mètres de dénivelé positif sur les sentiers de La Réunion. Faisant de la Diagonale l'une des courses les plus difficiles jamais proposées aux traileurs. À ne pas manquer non plus, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, le Relai Zembrocal et le petit nouveau, la Métis Trail. Tous avec un objectif en tête : l'arrivée à La Redoute avant la fin du temps imparti le 20 octobre (Photo rb/www.imazpress.com)

En définitive, l’édition 2024 sera la plus longue et l’une des plus exigeantes de l’histoire du Grand Raid. Tous ceux qui vont y participer – dont nos infiltrés donc vous découvrirez les portraits très prochainement – le disent, il faut être fou pour se lancer dans une telle aventure.

Lire aussi - Grand Raid 2024 : plus de 7.000 inscrit.e.s pour la 32e édition

- La Diagonale la plus "folle" du monde" -

Un départ en pleine le jeudi 17 octobre 2024, la course reine, la Diagonale des Fous, s'élancera du site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre.

Une course aux multiples difficultés avec 175 km et 10.150 mètres de dénivelé au cœur des sentiers, des cirques, sur le Volcan, le long des remparts… Des montées ardues aux pentes raides et parfois glissantes. Du chaud, du froid, de jour ou de nuit, avec la fatigue accumulée.

Cette année, le parcours de la Diagonales des Fous a été rallongé de 10 kilomètres supplémentaires par rapport à l'an dernier. Malgré l’augmentation de la distance, le dénivelé positif a été réduit de 500 mètres par rapport aux années précédentes. "Ce n’est parce qu’il y a des kilomètres en plus que la difficulté est plus importante", assure le président de l’Association Grand Raid.

Au départ, 2.825 traileurs et parmi eux de nombreux favoris.

Vainqueur l’an dernier, le Haut-savoyard Aurélien Dunand-Pallaz revient à La Réunion pour tenter de décrocher un second titre. Mais il ne sera pas le seul à vouloir briller. Il y aura aussi Antoine Guillon, un habitué, Mathieu Blanchard, Cédric Chavet, ou encore Jean-Philippe Tschumi.

Favoris qui devait être présent et vainqueur en 2022, Beñat Marmissolle a annoncé déclarer forfait.

Rappelons enfin que cette année, c'est aussi le retour du départ unique à 22 heures, toujours à Saint-Pierre. À la place des vagues, ce sont quatre "sas" de 700 et quelques coureurs, classés selon leur indice de performance, qui seront mis en place.

Autre changement sur le parcours, la sortie de Mafate se fera à nouveau par le Maïdo et non plus par Dos D’Âne.

Lire aussi - Grand raid : le retour du Maïdo et l’apparition du Métis Trail pour l’édition 2024

- Le Trail de Bourbon -

Avec un départ le 18 octobre de Cilaos, le Trail de Bourbon sera plus court. Au lieu des 109 km de l’édition 2023, le parcours fera cette année 100 km seulement.

- La Mascareignes -

Trois courses, la Mascareignes. Au départ du village d'Hell-Bourg dans le cirque de Salazie, la course prendra le départ le 18 octobre pour une distance de 70 kilomètres.

- Le relai Zembrocal -

Pour ceux qui souhaitent participer à plusieurs, il existe le relais Zembrocal. Le premier coureur partira de Saint-Joseph le 17 octobre pour un parcours de 149 kilomètres.

- Une petite nouvelle… la Métis Trail -

Pour la 37ème édition du Grand Raid, l'organisation a ajouté cette année une cinquième course : la Métis Trail et ses 50 kilomètres.

"Nous voulions nous mettre aux normes internationales avec cette 5ème course qui permet aux gens d’avoir une évolution dans la pratique du trail à La Réunion", explique Pierre Maunier.

Au total, 576 coureurs prendront le départ de la Métis Trail à Saint-Paul.

Rendez-vous à La Redoute – Saint Denis, point d'arrivée des cinq courses du Grand Raid, pour féliciter les participants venant à bout de l'édition 2024.

Lire aussi - Grand Raid 2024 : et les trailers tirés au sort sont...

Lire aussi - Grand Raid 2024 : l’usage de drones strictement encadré pour la sécurité des participants et du public

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com