Métis Trail : non voyant, Stéphane Sery a réalisé l'exploit - avec son guide - de terminer la course

Le Réunionnais Stéphane Sery, coureur non voyant, a bouclé les 50km du Métis Trail ce dimanche 20 octobre 2024. Il est le premier coureur non voyant à participer à une course du Grand Raid. Un exploit qu'il termine en compagnie de son guide Cédric Boyer en 13 heures, 17 minutes et 32 secondes. Il se classe 350ème au scratch (Photo : Grand Raid)

Non-voyant depuis 14 ans suite à une erreur médicale, ce Tamponnais de 48 ans était sur la ligne de départ de la Métis Trail, la nouvelle course du Grand Raid.

Pour l'accompagner dans chacun de ses pas, Cédric Boyer.

Le duo était particulièrement motivé à l'idée de prendre le départ de la Métis Trail ce samedi.

Stéphane Séry n'avait qu'un seul objectif, repousser ses limites. "J'ai dit "oui" de suite, j'aime bien les défis ! Moi je connais l'ambiance du Grand Raid mais lui n'a jamais vécu ça, je voulais qu'il vive ça au moins une fois dans sa vie", avait confié le coureur à Réunion La 1ère.

Lire aussi - JO 2024 : Stéphane Sery et son guide Cédric Boyer vont porter la flamme olympique

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com