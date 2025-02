L’État y protez anou : un plan d’action départemental pour "restaurer la sécurité du quotidien"

L’État a dévoilé ce vendredi 21 février 2025 au Port, son plan d’action départemental pour la restauration de la sécurité du quotidien. Trois axes prioritaires ont été identifiés dans ce plan baptisé l'État y protez anou : la lutte contre les stupéfiants, le plan anti-bande et l’implication des maires dans la sécurisation des espaces publics (Photos sly/www.imazpress.com)

Lancé à l’initiative du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, le plan d’action départemental pour la restauration de la sécurité du quotidien se met en place à La Réunion sous l’autorité du préfet Patrice Latron.

"Depuis deux mois, nous avons travaillé avec les forces de l’ordre, la police, la gendarmerie, la douane et les collectivités pour élaborer ce plan, que j’ai transmis au ministre il y a un mois", explique le représentant de l'État.

Ce plan repose sur un "diagnostic territorial précis de la délinquance "et s’articule autour de trois axes majeurs : la lutte contre les trafics de stupéfiants, la prévention et la répression des violences de bandes, ainsi que l’implication accrue des maires et des citoyens dans la sécurité locale.

- Des chiffres en forte hausse sur les stupéfiants -

L’un des volets prioritaires concerne la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants. Les saisies de cannabis ont doublé en 2024 à la Réunion, atteignant 500 kilos. Celles de cocaïne ont augmenté de 73%, avec 52 kilos interceptés.

"Les prises de stupéfiants explosent : en 2023, 24 mules ont été arrêtées contre 31 en 2024", précise le préfet. Cette semaine encore, une mule transportant 13 kg de cocaïne a été interpellée à l’aéroport.

Les infractions liées aux stupéfiants sont également en augmentation, avec 2.691 infractions relevées en 2024, contre 2.618 en 2023.

Les amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants ont suivi la même tendance, passant de 1.542 en 2023 à 1.646 en 2024. "Nous nous attaquons à la fois aux trafiquants et aux consommateurs", insiste Patrice Latron. Écoutez :

- Création de pôles de cybersurveillance -

Laurent Chavanne, directeur territorial de la police nationale, souligne également l’enjeu de la sécurité routière dans la lutte contre les stupéfiants.

"Lors d’un contrôle ce matin, nous avons intercepté un individu positif aux stupéfiants au volant, sans permis et avec un véhicule non assuré. Ce type d’infraction met directement en danger la vie des usagers", rappelle-t-il.

Pour intensifier cette lutte, plusieurs mesures seront mises en place à commencer par un renforcement des contrôles douaniers au sein de l'infrastructure portuaire de La Réunion avec l’installation d’un scanner dédié aux conteneurs.

Le plan prévoit également une augmentation des contrôles de la police et de la gendarmerie sur la voie publique et aux abords des lieux festifs, ainsi que la création de pôles de cybersurveillance pour surveiller les trafics qui se développent sur les réseaux sociaux.

- Un plan "anti-bandes" pour La Réunion -

Autre priorité du plan départemental : la lutte contre les bandes. Annoncée par le préfet le 28 janvier dernier, cette stratégie vise à identifier et sanctionner les violences urbaines, les caillassages et les vols avec violence.

Lire aussi - Cellule anti-bandes, contrôle des allocations familiales et expulsions pour lutter contre l'insécurité

"La recrudescence des violences commises par des groupes organisés sur la voie publique nécessite une réponse immédiate et ferme de l’État", indique la préfecture.

- Les maires mobilisés pour la sécurité locale -

Le troisième axe du plan repose sur l’implication des maires dans la sécurité du quotidien. "Les maires ont des pouvoirs en matière de sécurité, notamment via leur police municipale", rappelle le préfet.

Une réflexion est engagée sur la meilleure répartition des agents municipaux, afin qu’ils soient mobilisés aux horaires et dans les lieux les plus sensibles. "Est-ce qu'il faut que les policiers soient devant les écoles primaires à 8h du matin comme je l'ai vu ? Où est ce qu'il faut plutôt qu'ils soient le soir à 18h ou 19h, dans les quartiers ?", questionne Patrice Latron. Avant d'ajouter : "Moi j'ai ma réponse mais ils sont sous l'autorité du maire", .

Outre l'utilisation de la police municipale, les élus locaux sont encouragés à renforcer la vidéoprotection et à organiser une participation citoyenne active pour signaler plus efficacement les comportements suspects.

- Une politique d’éloignement en hausse -

Le volet sécuritaire comprend aussi une intensification des reconduites à la frontière des étrangers en situation irrégulière ou sortant de prison. "En 2022, 22 éloignements ont été effectués, contre 89 en 2023 et 101 en 2024. Nous sommes déjà à 18 expulsions en février 2025", détaille Patrice Latron.

Lire aussi - Plan anti-bandes : 18 étrangers en situation irrégulière reconduits à la frontière

Les Comoriens sont les plus concernés par ces mesures en 2024, suivis des Sri Lankais et des Mauriciens.

"Les étrangers sortant de prison sont systématiquement reconduits à la frontière, souligne le préfet. On leur annule leur titre de séjour s'il y a lieu. On prépare leur éloignement avant même qu'il ne quitte la prison" a tenu à clarifier Patrice Latron devant la presse.

- Une stratégie de communication accrue -

Le dernier volet du plan concerne la visibilité des actions menées. "Les forces de l’ordre font beaucoup à La Réunion, mais cela reste méconnu. Il est essentiel de mieux communiquer pour montrer que l’État agit", conclut le préfet.

Lire aussi - Plan contre la délinquance : tout répressif, zéro social

À noter que le plan départemental "L’État y protez a nou" est conçu pour évoluer en fonction des résultats obtenus sur le terrain.

pb/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com