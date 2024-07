Le Port : circulation modifiée pour le festival musical

Dans le cadre du festival Jazz dann Port du 1er au 4 août 2024, des mesures de sécurité liée à la circulation routière s’appliqueront par arrêté municipal. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port (Photo : sly/www.imazpress.com)

Du jeudi 1er août à 5h au lundi 5 août à 8h , la circulation et le stationnement de tout type de véhicules terrestres y compris les vélos et trottinettes seront interdits sur la rue François de Mahy, portion comprise entre les rues de Saint Paul et Evariste de Parny.

La circulation et le stationnement seront interdits du jeudi 1er août à 17h au vendredi 2 août à 1h du matin :

- rue François de Mahy, portion comprise entre la rue de Saint Paul et l’avenue de la Commune de Paris

- rue de Saint Paul, portion comprise entre les rues Alexandre de Lasserve et Leconte de Lisle.

Le stationnement est interdit le jeudi 1er août de 14h à 17h00, rue François de Mahy, entre la rue de Saint Paul et l’avenue de la Commune de Paris et rue de Saint Paul, portion comprise entre les rues Alexandre de Lasserve et Leconte de Lisle.

Une aire piétonne, matérialisée par des barrières et des dispositifs anti-intrusion, sera instituée temporairement. Les usagers devront se conformer à la signalisation temporaire mise en place à cet effet.

Plus d’infos : https://www.ville-port.re/jazz-dann-port-arrete.../

Lire aussi - Le Port : des navettes gratuites et des points de stationnement pour Jazz dann Port

Lire aussi - Des artistes et des scènes dans toute la commune pour Jazz dann Port