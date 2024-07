Le Port : la ville se prépare pour le festival musical

À compter du jeudi 1er août, la ville du Port sera la capitale musicale. L'événement festif et familial accueillera des grands noms du jazz et de la musique pour tous les goûts. Pour vous permettre de vibrer avec les artistes, lors des 20 concerts dont 12 gratuits, 5 scènes dont 3 en accès libre seront installées dans la ville. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port (Photo : ville du Port)

- Scène Sunset, rue François de Mahy accueillera les soirées d’ouverture (1er août) et de fermeture (dimanche 4 août). À ne pas manquer, dans une ambiance conviviale jeudi 1er, les concerts gratuits de Nathalie Natiembé, Tambours Reyoné ou encore Votia. Participation des restaurateurs de la place (A l'Abordage, La Petite Brasserie, Les Burgers de Sophie, Le Boucanier et Cari Factory). Réservation fortement conseillée.

- Gransen, place des Cheminots, lieu par excellence des concerts populaires proposés par la ville du Port. Jazz dann Port vous promet de l’ambiance, vendredi 2 et samedi 3 août avec Yemi Alade, Shibuuya et Pix’l dans un décor de fête.

- Scène Banyan- la nouvelle scène construite autour du grand banian du square Pierre Sémard se dresse déjà fièrement en attendant d’accueillir, le virtuose Gael Rakontondrabe et son piano et l’espagnol Antonio Lizana avec son flamenco jazz, vendredi 2 et samedi 3 août. Concerts gratuits. 300 places assises seront disponibles.

Autour des Scène Banyan et Gransen, vous pouvez aussi profiter du village du festival avec des animations et des découvertes et un espace de restauration avec food trucks.

