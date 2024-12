Le Tampon scintille de mille feux pour Noël

Ce jeudi 19 décemnre 2024, les traditionnelles décorations de Noël ont laissé place à une innovation lumineuse au Tampon : des carrousels scintillants, entièrement illuminés par fibre optique. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Le Tampon)

Un savoir-faire local au service de la magie de Noël

Réalisée en un mois de travail acharné par les agents communaux de l'atelier Bois et Fer, en collaboration avec l'entreprise PSR, cette structure unique en son genre est le fruit d'un savoir-faire local et d'une ingénierie de pointe. Huit faisceaux de fibre optique et un système RGB ont été nécessaires pour donner vie à ces carrousels immobiles, habillés avec soin par l'entreprise Bagelec sous la supervision du service électricité de la mairie.

Un moment magique à partager en famille

Patrice Thien Ah Koon, Maire du Tampon, invite tous les Réunionnais à venir admirer ce spectacle féérique : « Je suis fier que la ville du Tampon soit la première à proposer une telle innovation à La Réunion. J'invite tous les Tamponnais, ainsi que les Réunionnais, les petits comme les grands, à venir s'évader et s'émerveiller en passant un moment familial et convivial ».

Un événement qui marque les esprits

Cette illumination exceptionnelle marque une nouvelle étape dans l'animation de la ville du Tampon pendant les fêtes de fin d'année. Elle témoigne de la volonté de la municipalité d'offrir aux habitants et aux visiteurs un cadre festif et original.