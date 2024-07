Huguette Bello à Matignon : la proposition qui pourrait faire consensus

Le nom de Huguette Bello semble fédérer de plus en plus de monde au sein du Nouveau Front Populaire pour le poste de Première ministre. C'est Fabien Roussel, patron du Parti communiste français, qui a mis son nom sur la table ce vendredi 12 juillet 2024. Proposition qui a fait son bout de chemin. Dans la soirée, la tête de file de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi fait les éloges de la présidente de Région. Les Écologistes ont aussi donné leur feu vert. Il ne manquerait que le feu vert du Parti social. C'est aussi l'occasion de rappeler que plusieurs personnalités du camp présidentiel, à commencer par Gabriel Attal, ont souvent salué les qualités de "grande républicaine" d'Huguette Bello (Photo rb/www.imazpress.com)

"Huguette coche de nombreuses cases" a assuré Jean-Luc Mélechon. La Présidente de Région est "une femme d’un territoire d’outre-mer dans l’océan Indien, c’est une personne dont personne ne soupçonnera la nature de vie et la sincérité des engagements (…), elle serait la personne qui serait écoutée avec respect" a-t-il déclaré. "Huguette a une vie entière qui est la démonstration de sa capacité à ne se laisser impressionner par personne."



La présidente de Région a été d'un grand soutien pour LFI, lors de la présidentielle de 2022, mais aussi lors des dernières Européennes, étant même présente sur la liste de Manon Aubry en dernière position.

"Huguette est une femme, et nous sommes à l’ère des femmes ; Huguette est une femme racisée, et la nouvelle France est racisée (…), la présidente d’une communauté qu’elle a prise à la droite par les urnes et autour de qui toute la gauche locale se retrouve" a martelé Jean-Luc Mélenchon, selon qui ielle peut "incarner cette unité"

Il a enfin appelé le NFP à avancer "le plus vite possible" pour proposer un nom définitif avant le 18 juillet, date butoire que ce serait donné Emmanuel Macron.

Une proposition ferait honneur à tous et à notre pays. C’est le nom d’Huguette Bello, présidente de La Réunion.



La candidature de Huguette Bello a été défendue par plusieurs élus et chefs de file de partis. Dès l'information annoncée par L'Humanité, le député NFP Antoine Léaument a affirmé qu'Huguette Bello est "un très bon nom" pour Matignon.

- Fabien Roussel : elle pourra "parler avec le président de la République" -

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF à l'origine de la proposition, a estimé ce vendredi après-midi que Huguette Bello "aurait cette capacité à construire des majorités et parler avec le président de la République".

J'ai proposé Huguette Bello.



Je fais confiance à mes partenaires du Nouveau Front Populaire pour mesurer la responsabilité qu'ils ont.



"C'est une femme qui a un parcours assez extraordinaire, qui est à la tête d'une collectivité territoriale dans laquelle elle gouverne une majorité assez proche du Nouveau Front Populaire" déclaré Manuel Bompard, député et coordinateur national de LFI, qui soutient cette candidature.

"L'idée que la Première ministre soit une femme, issue des Outre-mer (...) sont des éléments qui feraient honneur à notre pays" a-t-il ajouté.

- Sandrine Rousseau parle d'"une personnalité intéressante"-

Le sénateur communiste Ian Brossat a lui vanté une "femme de caractère et d’expérience, élue nationale, élue locale, d’Outre-Mer, qui incarne le meilleur de la République". "Oui, il y a urgence à proposer une Première Ministre issue du nouveau Front Populaire et Huguette Bello assumerait cette responsabilité" a-t-il dit.

La députée écologiste Sandrine Rousseau a elle estimé que la présidente de Région a "une personnalité intéressante".

Au PS, qui a présenté la candidature d'Olivier Faure, les avis semblent partagés. Dieynaba Diop, porte-parole du parti a déclaré "je pense pas que ça fera consensus. C'est juste un élément de négociation. J'ai besoin de quelqu'un qui a été un artisan de la gauche, et donc issu du NFP. Et puis quelqu'un qui puisse parler à tout le monde"

Pour sa part, Valérie Rabault, ancienne députée PS du Tarn et Garonne et et vice-présidente de l'Assemblée nationale, a apporté son soutien à Huguette Bello

"Elle connaît bien les rouages politiques de l'Assemblée nationale" écrit-elle sur son compte X (anciennement Tiwitter). "Elle a un franc-parler qui fait du bien à la démocratie et de solides convictions. Elle sait négocier. Elle devrait donc pouvoir mettre tout le monde d'accord !".

Huguette Bello a été 23 ans députée, elle connaît bien les rouages politiques de l'Assemblée nationale. Elle a un franc-parler qui fait du bien à la démocratie et de solides convictions.

Elle sait négocier

- Gabriel Attal : Huguette Bello est "une grande républicaine" -

Localement, le député NFP Frédéric Maillot interrogé par Imaz Press a souligné vendredi après-midi : "cela été proposé par les communistes, et que c'est appuyé par LFI. En politique, il faut savoir créer des ponts, et je pense que Huguette Bello est la jonction parfaite entre le PCF et LFI".

Il a ajouté : "ne serait-elle pas aussi un pont avec les Ecologistes, qui sont féministes et qui attachent de l'importance aux Outre-mer ? Il faut savoir créer des ponts et des liens"

Frédéric Maillot a aussi commenté : "c'est une femme de combat, de conviction, et ça serait pour les Outre-mer une véritable reconnaissance. Une façon de dire qu'on est pas les laissés pour compte."

A noter, et cela pourrait avoir son poids dans les négociations, que nombre des détracteurs du NFP du côté du parti présidentiel ont régulièerment fait l'éloge d'Huguette Bello.

En tant que présidente de Région, elle a en effet reçu Aurore Bergé, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Yaël Braun-Pivet ou encore Gabriel Attal.

Toutes ces personnalités viscéralement opposées à l'union des gauches, ont aussi salué Huguette Bello pour "son engagement, sa ténacité et son caractère", une élue "républicaine", une parlementaire "avec une élégance et une autorité qui a laissé une empreinte extrêmement forte à l'Assemblée nationale"...

Cela a notamment été le cas de Gabriel Attal, reçu par la présidente de Région en août 2023, alors qu'il était ministre de l'Education. Il avait qualifié Huguette Bello de "grande républicaine". Regardez

En visite à La Réunion en avril 2024, Aurore Bergé ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les Discriminations, avait rencontré Huguette Bello et avait commenté sur ses réseaux sociaux : "Huguette Bello (...), une combattante de la dignité humaine et des droits des femmes. Et une parlementaire qui a marqué durablement notre Assemblée"

Avec Huguette Bello, présidente de la Région Réunion.



- A propos des droits des personnes LGBTQIA+ -

Les droits des personnes LGBTQIA+ étant un enjeu important pour la gauche, le positionnement d'Huguette Bello ors du vote de la loi pour le mariage pour tous en 2013 a été appelé sur les réseaux sociaux dès ce vendredi après-midi.

A l'époque députée-maire de Saint-Paul, elle n'avait pas participé au vote, comme de nombreux élus ultramarins. Elle estimait que le vote de cette loi impliquerait l'ouverture des débats autour de la PMA pour toutes, et la GPA.

Huguette Bello avait cependant été, une fois la loi votée, la première élue à célébrer un mariage homosexuel à La Réunion.

Elle a signé en 2018 une tribune contre l'homophobie. Elle a aussi voté en première lecture la loi sur la PMA pour toutes en 2021, avant d'être élue présidente de Région et laissant donc son fauteil de députée à Karine Lebon - qui a elle aussi voté en faveur de cette loi.

- Huguette Bello acceptera-t-elle de quitter la Région...-

Derrière les négocations et les éloges autour de son nom, reste la question la plus importante : en cas de validation de sa candidature Huguette Bello veut-elle quitter son siège de la Région pour celui de Matignon ?

Elle n'a pas réagi à ce stade.

Pour rappel, Huguette Bello a été députée de 1997 à 2020, notamment dans le groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR) ou en tant que non-inscrite. Elle était également candidate non-éligible sur la liste LFI aux européennes, à la 81ème place.

