Législatives anticipées : "chaque voix va compter et représente une possibilité de sauver la République"

14:43 Patrick Lebreton défend le programme du NFP "Nous ne serions pas crédible financièrement selon Bruno Le Maire. Mais ni Bruno Le Maire ni le RN ne sait ce que sait que d’être crédible au niveau financier" tacle le maire de Saint-Joseph. "Notre victoire est, elle, aussi possible. Lionel Jospin vient de dire qu’il y a une crédibilité politique puisque le volontarisme compte" souligne-t-il. "Ceux qui disent que la réforme de la retraite n'est pas possible, je leur répond Mitterand l’a fait à 60 ans. Pareil pour le SMIC avec Ségolène Royal." Concernant le SMIC à 1600 euros, "un système de caisse commune avec exonération des petites entreprises par le paiement des grosses entreprises" va être mis en place, détaille Alexis Chaussalet. Le rétablissement de l’impôt sur la fortune est aussi au programme, ainsi qu'un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale.

14:34 Alexis Chaussalet, candidat de la 3ème circonscription, dit vouloir "être extrêmement clair, lisible et précis" Au niveau économique, le NFP va "bloquer les prix sur les produits de première nécessité. "Dans les 15 jours, on augmentera le SMIC au delà de 1600 euros." "Nous sommes le seul programme à avoir des mesures concrètes" estime-t-il. "Au niveau de l’impôt, on ne parle pas d’augmentation mais plutôt d’une réduction d’impôts de 80%. C’est le principe de la justice fiscale : tout le monde doit payer sa juste part d’impôt."

14:29 Frédéric Maillot prend la parole "Deux ans à l’Assemblée nationale, c’est court mais suffisant pour ne pas avoir entendu parlé d’une dynamique pour la jeunesse, alors qu’elle représente la force vive de notre pays" dit le député sortant. "Au niveau des logements étudiants, il y a des alternatives, rien ne se perd, rien ne se créer tout se transforme" estime le candidat de la 6ème circonscription. "Il y a 43.000 jeunes qui sortent directement des études et sont au chômage, c’est énorme. Il faut pouvoir décloisonner l’éducation. On doit aussi permettre aux nouveaux diplômés de travailler au sein de l’Education nationale, et enfin empêcher le décrochage scolaire."

14:24 Le social en priorité du programme Le NFP propose, en cas d'élection, "un blocage des prix de première nécessité dans les quinze premier jour et du bouclier qualité prix, le retour de nos fonctionnaires au pays, et d'acter un principe de faveur pour les ultramarins et pour les réunionnais". L'augmentation du SMIC à 1600 euros et la remise en cause de la réforme des retraites à 64 ans sont toujours au programme. "L’abrogation immédiate de la réforme des retraites est un des combats les plus importants menés à l’Assemblée nationale. Le RN, après avoir reporté cette annonce, dit ne pas revenir dessus. Si les Réunionnais pensent encore à la bonne foi de ce partie, voilà le résultat" souligne Emeline K/Bidi. "On peut voir très clairement sur la table qui a menti, qui a vraiment battu la casse sociale de Macron"

14:14 Younous Omarjee, récemment réélu eurodéputé, est présent pour apporter son soutien à l'alliance "Nous apportons notre soutien à Frédéric Maillot, Emeline K/Bidi, Jean Hugues Ratenon, Philippe Naillet, Karine Lebon, Alexis Chaussalet, et Perceval Gaillard" liste-t-il. "Notre responsabilité commune est de déjouer l'arrivée de l’extrême-droite au pouvoir ce dimanche et dimanche prochain. "La responsabilité des Réunionnais est immense dans ce moment même car cela risque de se jouer à quelques députés près, et chaque voix va compter et représente une possibilité de sauver la République telle que nous l’aimons : sur des valeurs de liberté, égalité et fraternité" déclare le député européen. "À force de banalisation des discours de l’extrême droite, le danger est déjà là pour nos compatriotes vivant sur le territoire hexagonal. Il faut un sursaut populaire qui se fera avec un sursaut du nouveau front populaire"

14:11 "Je voudrais dénoncer avec force la stratégie du président de l’Etat" lance Huguette Bello "C’est à se demander s’il ne veut pas que le FN gagne" tacle la présidente de Région. "La seule alternative pour empêcher l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir c’est un programme chiffrés, précis et de gauche." "Il faut que le Nouveau Front Populaire gagne à La Réunion" plaide-t-elle.

13:59 Avant d'embrayer sur les législatives, Huguette Bello tient à aborder la situation en Kanaky-Nouvelle-Calédonie Samedi, sept militants liés au mouvement indépendantiste de la cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), commanditaires présumés de la révolte, ont été mis en examen et envoyés dans l'Hexagone en détention provisoire. "Depuis le début le gouvernement a tout faux sur la lutte kanak" estime Huguette Bello. "Quand on parle d’extrémisme, il y a bien un loyaliste qui a tiré dans la tête d’une jeune fille" dénonce-t-elle, demandant la libération des jeunes kanaks. Lire aussi : Le PLR demande la libération immédiate des indépendantistes de Nouvelle Calédonie