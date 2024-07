Législatives : la jeunesse réunionnaise inquiète face à la montée du Rassemblement National

À quelques jours du second tour des élections législatives anticipées suivant la dissolution de l’Assemblée nationale annoncée par le Président de la République le 9 juin dernier, la jeunesse réunionnaise a tenu à se mobiliser contre l'extrême droite. C'est dans une pétition en ligne que "la jeunesse réunionnaise" se fait écho de l'inquiétude de la montée du Rassemblement national au pouvoir (Photo : www.imazpress.com)

"Nous écrivons cette lettre ouverte avec le cœur lourd, inquiets face à la montée du Rassemblement National (RN) dans nos circonscriptions", est-il écrit dans la pétition.

"Nous sommes les descendants d'esclaves africains, de travailleurs engagés indiens, de colons européens et de bien d'autres populations venues de tous horizons."

"Notre identité réunionnaise est le fruit de cette rencontre et de cette cohabitation harmonieuse de différentes cultures. Le travail de mémoire est essentiel pour entretenir notre patrimoine", rappellent les jeunes.

"Le RN, avec son discours de division et de rejet de l'autre, est en totale contradiction avec cette réalité. En votant pour le RN, nous risquons de renforcer un climat de suspicion et de discrimination, qui pourrait briser la cohésion sociale que nous avons patiemment construite au fil des générations", s'inquiètent-ils.

"Si l'extrême droite venait à prendre le pouvoir en France, nous devons nous préparer à un pays replié sur lui-même, obsédé par la sécurité au détriment des libertés individuelles."

"Nous verrions une France où la solidarité et l'entraide, valeurs chères à notre île, seraient remplacées par la méfiance, la haine et la violence."

"Notre avenir et celui de nos enfants dépendent des choix que nous faisons aujourd'hui. Nous devons rejeter les sirènes de la haine et de l'exclusion, et embrasser un projet de société où chacun, peu importe son origine, a une place et une dignité", lance les jeunes réunionnais.

-

- Les étudiants eux aussi sont inquiets -

Avant eux, ce sont d'autres jeunes, des étudiants réunionnais qui, dans une tribune, partage la réalité de ce qu'ils vivent au quotidien, face au racisme. Et à la crainte que cela s'amplifie si le Rassemblement national arrive en tête au second tour.

"Nous connaissons les colères qui ont porté le vote RN à la Réunion. Elles se nourrissent avant tout d’un rejet des politiques macronistes. Nous savons que le Rassemblement National peut sembler être une solution parce qu’il apporte une attention particulière aux outre-mers. Pourtant, ne nous laissons pas tromper, c’est un leurre. Et nous, enfants exilés sur le continent, en avons peur."

"Nous savons que beaucoup d’entre vous veulent mandater l’extrême-droite pour stopper l’immigration en provenance de Mayotte et des Comores. Ce rejet se construit autour d’un discours de haine. C’est l’essence du projet du Rassemblement National : rejeter un autre, construit dans la haine, rien d’autre. Mais comprenez-bien : dans l’Hexagone, c’est nous qui subissons directement cette haine, ce rejet de la part des électeurs du RN. Cette méfiance systématique de l’immigré portée par le RN, pour lequel vous votez, nuit profondément aux Réunionnais eux-mêmes", ajoute la tribune.

"Car dans l’Hexagone, le Réunionnais est perçu comme immigré. Nous sommes ces autres. Ce sont vos propres marmays, vos nièces, neveux, filleules, cousins, cousines, camarades, c’est nous, qui subissons la haine découlant de l’extrême droite. Voter RN, c’est voter contre nous, contre nous-mêmes. Nous, Réunionnais exilés, connaissons et subissons la violence des groupuscules d’extrême-droite, de la répression policière, de l’islamophobie, et surtout de la banalisation du racisme ordinaire. Nous refusons de voir notre île subir et faire subir le même sort."



"Plus que le programme, l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National permettra de banaliser, décomplexer les propos racistes de son électorat, et nous en serons tôt ou tard, si ce n’est pas déjà le cas, les victimes."

- 41 % des jeunes ont voté à gauche au premier tour -

Selon les enquêtes des instituts de sondage, les 18-24 ans ont voté majoritairement à gauche lors du premier tour des législatives, le RN arrivant en seconde position.

Pour qui votent les jeunes ? En 2022, 30 % des 18-24 ans s’étaient déplacés au premier tour des législatives.

Une mobilisation en hausse, et un vote majoritairement à gauche. Selon une enquête publiée par Harris Interactive pour Challenges, M6 et RTL, 41 % des 18-24 ans ont glissé un bulletin Nouveau Front populaire (NFP, gauche) dimanche 30 juin, 23 %

Rassemblement national (RN, extrême droite) - en nette hausse par rapport aux 14,1 % en 2022 -, tandis que 13 % ont choisi le camp présidentiel et 8 % Les Républicains (LR).

