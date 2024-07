Législatives : prises à partie, agressions... les violences politiques fusent

Une campagne aussi éclair que tendue, voilà comment nous pourrions résumer les élections législatives 2024. Une tension qui fait écho à la montée du Rassemblement national, en tête lors du premier tour de ce scrutin. À l'aube du second tour et alors que nombreuses personnes s'unissent pour faire front à l'extrême droite, cette campagne est le théâtre de violents incidents (Photo : AFP)

À La Réunion, c'est l'altercation entre Huguette Bello et la candidate RN qui est l'illustration. Tournée sur le marché du Chaudron, on peut voir sur une vidéo un échange virulent entre la présidente de Région et la candidate.

Si le son est quasiment inaudible, les commentaires postés sur les comptes d'extrême droite affirment que la dirigeante du PLR a proféré des insultes et des menaces à l'encontre de la candidate d'extrême droite.

La vidéo n'est peut-être pas complète. Elle ne montre (sans doute volontairement) que ce que l'on veut bien montrer, en l'occurrence, la fin de l’échange. Ce qui ne permet pas de savoir ce qui a déclenché l'altercation.

Le PLR a annoncé ce mercredi porter plainte. Dans un communiqué, le parti explique que "la vidéo qui circule, montre plusieurs personnes aux côtés de la candidate RN en train d’invectiver, en la traitant de terroriste et de criminelle, une élue de La République qui est alors toute seule face à eux".

"De telles tentatives d’intimidation politique ne sauraient perdurer, particulièrement en période électorale", souligne le PLR. Dans le communiqué, le PLR ajoute : "ce sont malheureusement les méthodes abjectes du Front National devenu Rassemblement National".

Interrogé par nos confrères de Réunion La 1ère, Valérie Legros, la candidate extrémiste, affirme : "elle nous a traités de racistes, fascistes et meurtriers". Elle ajoute qu'elle aussi va porter plainte.

- La porte-parole du gouvernement agressée -

Ce mercredi 3 juillet 2024, la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot a été victime d'une "agression lors d’une opération de collage d'affiches". "La ministre n’est pas blessée" et "a déposé plainte", poursuit-on de même source, précisant que "sa suppléante ainsi qu’un des militants sont blessés."

Quatre personnes, dont trois mineurs, ont été interpellés, et une enquête a été ouverte, indique le parquet.

Plus tôt dans la journée, Prisca Thevenot avait confié au micro de Paul Larrouturou être régulièrement la cible d'attaques racistes depuis qu'elle occupe ces fonctions, notant une libération de cette parole ces derniers jours.

Dans la soirée, Gabriel Attal a pour sa part rappelé que "la violence et les intimidations n’ont pas leur place dans notre démocratie. Elles n’ont pas leur place dans notre République." Il a également dit "sa pleine solidarité à la candidate, à ses équipes. Rejetons le climat de violence et de haine qui s’installe. J’appelle au sursaut, maintenant."

- Les attaques fusent -

La violence s'est invitée dans l'entre-deux-tours. Un homme placé a été placé en garde à vue, mercredi, après l'agression d'une candidate du Rassemblement national en Savoie.

Danielle Simmonet, députée sortante de la 15e circonscription de Paris, et candidate à sa réélection, affirme que quatre militants ont été "violemment agressés par des militants d'extême droite" ce mardi 2 juillet.

"Après avoir tenté de les empêcher de coller, un individu, bientôt rejoint par plusieurs autres, les a agressés avec un pistolet à poivre et des gaz lacrymogènes. Ils ont été frappés et insultés de 'salopards d'antisémites' (...) Les agresseurs ont pris la fuite suite au passage à proximité d'un véhicule de police municipale" détaille la candidate dans le communiqué.

À mesure que se profile le second tour des élections législatives, les tensions se font de plus en plus fortes entre certains candidats.

Mercredi 3 juillet, Christelle Druillole, candidate socialiste du Nouveau Front populaire, a annoncé qu'elle allait porter plainte contre son adversaire Florence Joubert du Rassemblement national pour "injures et diffamation."



En plus de la plainte qui a été déposée mercredi matin au commissariat de Périgueux, Christelle Druillole a également dit vouloir saisir la justice pour déterminer si les règles de la campagne électorale ont bien été respectées, indique encore France Bleu.

Hervé Breuil, candidat RN sur la 2e circonscription de la Loire, déclare lui avoir été attaqué sur un marché. Nicolas Conquer, candidat de l’alliance Les Républicains-Rassemblement national ("Républicain à droite") dans la 4e circonscription de la Manche, a lui essuyé des jets de projectiles et des insultes durant un tractage.

- Du racisme à tout va -

Qu’ils soient candidats, militants, élus, anciens ministres, ou simples citoyens, un déferlement de haine décuplé par la montée de l’extrême droite en France s'est installée, jusqu’à Najat Vallaud-Belkacem, dont la binationalité a été pointée du doigt par le député sortant RN Roger Chudeau sur BFMTV jeudi.

Le procureur de la République a par ailleurs été saisi, mercredi, après des propos jugés "racistes" du député RN sortant de l'Yonne, Daniel Grenon, qui a estimé que les Maghrébins "n'ont pas leur place dans les hauts lieux". "Des Maghrébins sont arrivés au pouvoir en 2016, ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux", a déclaré Grenon, en tête au premier tour des législatives, avec 40,4 % des voix, dans la 2e circonscription de l'Yonne.

"Stop aux Blacks" : à Chatou, des habitants sont visés par des tracts racistes. Plusieurs résidents dans cette ville des Yvelines ont reçu mi-juin des tracts ouvertement racistes. Au moins trois plaintes ont été déposées dans l’espoir de démasquer le rédacteur.

A Perpignan, dans le sud de l'Hexagone, une habitante a elle reçu un courrier virulent de "La division Marcel Bucard de Perpignan", un groupuscule d'extrême droite, lui demandant de quitter le quartier.

"Vous devez réaliser que votre bien-être personnel ainsi que vos biens ne sont plus en sécurité car vous n’êtes plus la bienvenue aujourd’hui à Saint-Mathieu, où nous allons dès le mois de septembre effectuer un nettoyage impitoyable et virulent du quartier afin d’en restaurer l’atmosphère catalane d’antan" est-il écrit dans un courrier.

Dans l'Ain, deux hommes ont été condamnés quatre ans de prison après une agression à caractère raciste survenue le mercredi 26 juin. "Selon Le Parisien, la victime a eu le nez cassé, le visage tuméfié, de multiples fractures "et d’autres séquelles moins visibles qu’il reste encore à évaluer"" détaille Libération.

Décidément, l'ambiance n'est pas sereine à quelques jours du scrutin. Et elle risque de ne pas l'être non plus si le visage de l'Assemblée nationale est amené à changer.

