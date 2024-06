Législatives : Planprocu ou comment donner son vote à... un.e inconnu.e

Présenté comme le Tinder du vote, Planprocu.fr met en relation les personnes souhaitant faire une procuration et les volontaires qui porteront leurs votes aux urnes. Le problème, plusieurs internautes ont indiqué qu'il n'y avait aucun moyen de savoir si son choix de vote sera respecté, remettant en cause le principe du site (Photo : www.imazpress.com)

Planprocu.fr a été créé en 2021 par Titouan Galopin, à la tête de l’entreprise Citipo, qui fut également "l’architecte Internet d’Emmanuel Macron". Le jeune homme de 23 ans joue un rôle primordial dans le développement du site en En Marche !, en coordonnant les équipes techniques de la plateforme.

Et c'est un succès : en un mois, pour les Européennes, Planprocu.fr a permis plus de 2.000 "matchs". Suite à la dissolution surprise de l'Assemblée nationale par le Président de la République et l'annonce des élections législatives seulement trois semaines après, la plateforme Planprocu.frs'est retrouvé débordé en quelques jours.

Dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juin, le site "a enregistré 80.000 connexions", a confié Clémence Pène, co-présidente de À Voté, à La Provence. Victime de son succès, le site a annoncé que "les inscriptions sont temporairement mises en attente pour gérer les mises en relations actuelles".

- Faire confiance à un.e inconnu.e pour son vote -

"On sait que c'est parfois difficile de s’organiser et on se rend compte que personne dans notre cercle familial ou amical ne peut se déplacer. Alors on a voulu créer une solution simple et efficace", indique Planprocu.fr.

La plateforme garantit qu'elle n'a pas "vocation à favoriser un organisation politique" et qu'elle "recommande que vous appeliez la personne mandataire et de vérifier son identité avant de confier votre procuration."

Cependant, le vote étant anonyme et secret, les internautes rappellent que la plateforme ne garantit pas que les personnes respecteront vos consignes de vote. Le contrat repose uniquement sur la confiance envers un inconnu, même si le site évoque une "charte d'engagement citoyen pour la procuration ou chaque volontaire s'engage à respecter les opinions des autres".

NON. Ne passez pas par ce site pour donner procuration : vous ne savez pas qui va prendre votre voix, et pour qui il ou elle va voter. Contactez plutôt votre parti, ou n'importe quel parti du Front Populaire. https://t.co/lXzceV8P7n — François Malaussena (@malopedia) June 12, 2024

De plus, n'importe qui peut s'inscrire en tant que volontaire. La plateforme tente de vous mettre en relation avec des mandataires proches de vous géographiquement (mais pas forcément politiquement). Le risque que votre voix soit donnée à un autre parti est donc bien réel.

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur communiqués ce vendredi 21 juin, plus d'un million de procurations ont été établies en dix jours, soit six fois plus qu’en 2022 sur la même période.

- Des "infiltrés RN" sur les sites de procuration ? -

Le jeudi 13 juin, Collectif Collages Féminicides Paris a publié dans sa story Instagram que "plusieurs personnes nous informent que ces deux sites (Plan Procu et Action populaire) sont en train de se faire raid par l’extrême droite, qui s'inscrivent pour récupérer les procurations Front populaire et vont voter RN avec. Autant que possible, faites vos procurations à des gens de confiance, ou contactez un des partis ou encore des assos militantes, qui vous trouveront des militant.es fiables".

De son côté, le Nouveau Front Populaire s'est montré rassurant sur Instagram ce jeudi 20 juin, affirmant qu'il n'y avait pas eu de raid d'extrême droite sur leur site de procuration, que leur équipe "est sur le coup" et que le site est "100% sécurisé".

Le compte Primaire populaire, une initiative citoyenne indépendante des partis politique, a assuré quant à elle qu'il s'agissait d'une "campagne de désinformation provenant de sources étrangères".

Le compte indique que "toutes les personnes portant une procuration sont vérifiées […] pour garantir la fiabilité de la personne et son vote pour le Nouveau Front Populaire". La page Instagram ajoute que "le ou la mandant.e et le mandataire sont directement mis.es en contact".

- Le meilleur moyen de voter par procuration : une personne de confiance -

Pour s'assurer que votre vote soit donné au candidat voulu, la meilleure solution est de faire sa procuration à un proche de confiance.

Pour cela suffit de faire votre demande en ligne sur le site Maprocuration puis de faire vérifier votre identité, en vous déplaçant au commissariat, en gendarmerie ou au consulat, ou en vous authentifiant avec une identité numérique certifiée France identité.

Vous pouvez par ailleurs donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Ce dernier devra cependant se rendre dans votre bureau de vote.

Les élections se déroulant les dimanches 30 juin et 7 juillet, dates de vacances d'été pour certains, il est possible que vous n'ayez personne de confiance de disponible. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous tourner vers le parti que vous soutenez et leurs adhérents pour s'assurer que votre vote soit comptabilisé.

Vous pouvez également passer directement par leur site pour faire don de votre procuration, à l'image de celui du NFP, du RN ou de Renaissance.

