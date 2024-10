Lo gou mon péi : Jean-Hugues vous prépare un kari porc zanbrovate

Direction chez Jean-Hugues à Sainte-Suzanne. Sur la table, un petit panier en feuille coco, une fleur d'hibiscus jaune à l'intérieur et une botte de thym. Ensuite, dans in vane, des tomates, de l'ail et un oignon. Et dans une marmite, des morceaux de porc déjà frits. Je comprends donc que Jean-Hugues va vous proposer un cari porc mais il va y rajouter ces petites graines qui sont dans un bol et il y a même une branche qui montre la provenance de ces graines. Ce sont des zambrovates (zanbrovate an kréol), des grains lontan, qui sont déjà écossés. Jean-Hugues vous montre comment préparer un cari de porc aux zambrovates. (photo vs/www.imazpress.com)

Pour le cari porc zambrovate, vous avez besoin:

- Une côte longue de porc coupée en morceaux et frits

- Un bol de zambrovate

- 3 tomates

- 4 gousses d'ail

- 1 oignon

- 3 à 4 clous de girofle

- Noix de muscade

- Gros sel, poivre

- 2 petites cuillères à café de curcuma

- Du thym



Jean-Hugues découpe les tomates en petits dès, émince l'oignon.

Dans un pilon, il dépose les clous de girofle qu'il écrase.

Il rajoute ensuite l'ail, une grosse pincée de gros sel, 3 bonnes pincées de poivre, un peu de noix de muscade. Et maintenant il écrase le tout pour obtenir une bonne pâte d'épices.





Le cuisinier allume le feu sous la marmite de morceaux de porc. Lorsque c'est bien chaud, il ajoute les oignons. Il mélange et laisse cuire quelques minutes. Il rajoute ensuite les épices pilées et laisse revenir encore quelques minutes.





Lorsque les épices sont bien revenues, il est temps de rajouter les tomates et le curcuma. Jean-Hugues mélange le tout et ensuite dépose plusieurs branches de thym. Il rajoute un verre d'eau. mélange et ferme la marmite avec le couvercle. Il laisse mijoter tout ça pendant 15 minutes environ. (Je peux vous dire que ça commence à sentir très bon).









Au bout de 15 minutes, la sauce commence à se former. Il faut qu'il reste de la sauce car c'est à ce moment-là que Jean-Hugues verse les zambrovates. Il mélange. Si il manque un peu d'eau, il faut en rajouter un peu pour permettre aux grains de cuire correctement. Jean-Hugues en rajoute un peu. Il referme ensuite la marmite avec le couvercle et laisse cuire pendant environ 20 minutes.





Au bout de 20 minutes, le Sainte-Suzannois vérifie la cuisson des zambrovates. Ils sont parfaitement cuits. C'est prêt !







La seule chose qui est assez longue c'est d'écosser les petits grains mais je vous assure, ça en vaut la peine (bon, ce n'est pas moi qui les ai écossés mais sa fille Roxanne).



Jean-Hugues et Roxanne me proposent de goûter. Evidemment, ils n'ont pas eu à insister. Cela faisait des années que je n'avais pas mangé ces petits grains lontan. Les manger m'a rappelé mon enfance, comme quand je mangeais des voèmes, des zantacs. I trouv pi tro koméla. Sinonsa i fo planté. Je prends quelques graines sèches chez Jean-Hugues qui possède un pied juste en bas de son immeuble. Actuellement, les graines sont plantées dans mon jardin et j'attends... en espérant que cela fonctionne. Je ferme cette parenthèse.

Le goût de ce cari porc aux zambrovates est incroyable. Les grains ont ce petit goût propre à eux et qui ne se comparent à aucun autres grains. A chaque bouchée, je me suis régalée.



Si vous en trouvez sur le marché et que vous voulez retrouver le goût lontan, n'hésitez pas, sautez dessus.



Merci à Jean-Hugues et Roxane de m'avoir accueilli chez eux. Jean-Hugues n'est pas sur les réseaux sociaux. Cette rubrique est ouverte à tous donc si vous ou votre entourage souhaitez participer, prenez contact avec moi par mail à valerie@ipreunion.com.

La prochaine parution de "Lo gou mon péi" est prévu pour le dimanche 10 novembre.

Bon dimanche et bon appétit!

