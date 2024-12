Bayrou à Mayotte : des visites et rencontres au programme d'un déplacement éclair

Le Premier ministre François Bayrou arrivera tôt lundi matin à Mayotte pour une visite tournée vers des "solutions concrètes" pour les habitants de l'île dévastée par le cyclone Chido. Une visite millimétrée prévue pour durer une seule journée. Le chef du gouvernement sera accompagné des ministres d’État Élisabeth Borne (Éducation) et Manuel Valls (Outre-mer), des ministres Valérie Létard (Logement) et Yannick Neuder (Santé) et du ministre délégué et ancien sénateur de Mayotte Thani Mohamed Soilihi (Francophonie et Partenariats internationaux).

Leur visite à Mayotte intervient une dizaine de jours après le déplacement houleux d'Emmanuel Macron, et alors que François Bayrou avait été vivement critiqué pour son absence sur place.

- Quelques heures sur place -

Au programme de la visite du Premier ministre et de ses ministres d'État, une arrivée prévue à l'aéroport Marcel Henry à 7h15 (8h15 - heure Réunion).

François Bayrou ira ensuite à l'usine de dessalement de Petite Terre, avant de visiter le collège de Kaweni 2 à Mamoudzou.

Situé à proximité, le chef de gouvernement et sa troupe iront ensuite visiter l'hôpital de campagne ESCRIM à Mamoudzou.

Une réunion est également prévue avec le rectorat de Mayotte, afin de faire un point sur la situation des écoles de Mayotte, dévastée par Chido et la rentrée scolaire prévue à la base le 13 janvier 2025.

En début d'après-midi à 13 heures (14 heures - heure Réunion), un hommage sera rendu au capitaine Florian Monnier, décédé le vendredi 20 décembre 2024 à Mayotte lors d'une opération de maintenance des systèmes d'information et de communication.

Après cette cérémonie, une rencontre sera organisée avec et les acteurs du monde économique et agricole, touchés de plein fouet par le passage du cyclone dévastateur.

À 18h30 (19h30) - une rencontre est prévue avec les élus locaux au Conseil départemental de Mayotte.

Mardi matin, il est attendu à La Réunion pour coordonner le pont aérien mis en place pour alimenter l'archipel en vivres.

Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, devrait lui aussi ne rester que quelques heures sur le territoire mais son programme n'a pas encore été communiqué, comme celui des autres ministres qui l'accompagne.

- À Mayotte pour apporter "des solutions concrètes" -

François Bayrou se rend à Mayotte "avec la volonté d'apporter des solutions concrètes aux populations sur place sur les questions d'éducation, de santé, d'habitat".

Et "avec son expérience d'élu local, qui sait apporter des réponses concrètes, et rapides surtout, pour répondre aux besoins et des Mahoraises et les Mahorais", explique son entourage.

Vendredi, dans une lettre ouverte, le patron du Parti socialiste Olivier Faure a réclamé "des actes" pour Mayotte au Premier ministre, à qui il reproche également de ne pas s'être rendu "immédiatement" sur place, d'avoir annoncé la composition de son gouvernement le jour du deuil national lundi dernier et d'avoir "semblé chercher à relativiser l'importance de la catastrophe".

"Les débris continuent de s'entasser faisant craindre des risques sanitaires, l'eau et la nourriture demeurent rationnés, l'électricité est coupée pour la moitié de la population et dans le nord-ouest de l'île et dans les bidonvilles rasés, les habitants se sentent abandonnés et attendent des aides", a écrit le premier secrétaire du PS, qui interroge également le chef du gouvernement sur "le travail de recensement des personnes décédées".

Le bilan humain du cyclone Chido s’élève à 39 morts et plus de 4.000 blessés, selon un nouveau décompte publié mardi par le préfet de Mayotte.

