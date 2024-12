Eau, bâtis, renforts... : à Mayotte "la vie va changer dans les prochains jours" déclare Emmanuel Macron

Ce vendredi 20 décembre 2024, peu de temps avant de quitter Mayotte et son paysage dévasté, le président Emmanuel Macron a été interrogé par Mayotte La 1ère et Kwez Tv. Interpellé par les habitants sur le manque d'eau, de nourriture et l'insécurité qui règne, le chef de l'État veut rassurer : "la vie va changer dans les prochains jours À Mayotte".

Commençant par rappeler son soutien aux Mahorais, le président explique que "Mayotte a subi un cyclone sans précédent qui a conduit à une véritable catastrophe humanitaire dont aujourd'hui le bilan n'est pas définitif.

"C'est également une catastrophe matérielle terrible avec des habitants qui ont perdu leurs toits", ajoute-t-il. "C'est aussi une catastrophe écologique avec des paysages dévastés et une biodiversité menacée."

"Nous sommes une Nation" et "Mayotte et la France, jusqu'au bout", a écrit sur le réseau social X le chef de l'Etat en français et mahorais au moment de s'envoler vendredi midi en direction de Djibouti.

Maoré na Farantsa paka tcho.

Sur place, le bilan provisoire s'élève désormais à 35 morts et quelque 2.500 blessés, a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur.

- "Pendant des mois Mayotte ne vivra pas en situation normale" -

Poursuivant, Emmanuel Macron prévient, "il y a l'urgence que l'on fait et la stabilisation par la suite mais pendant des mois Mayotte ne vivra pas en situation normale".

"Nous allons rebâtir Mayotte et le faire ensemble." "J'ai entendu l'impatience de la population", dit-il.

Une population et parmi elle des enfants dont la rentrée des classes est normalement prévue le 13 janvier 2025. Face à des écoles détruites, "nous allons recenser la situation des bâtis, rebâtir certaines en urgence et proposer des solutions comme par exemple permettre aux enfants d'être scolarisés même quelques semaines à La Réunion".

- À Mayotte, l'eau va arriver en nombre dans les prochains jours -

"De l'eau, de l'eau, de l'eau !" Emmanuel Macron a quitté Mayotte vendredi midi après avoir constaté les besoins urgents dans des zones enclavées de Mayotte, où il a été confronté, comme la veille, à la détresse d'habitants à la fois exaspérés et accablés par les dégâts générés par le cyclone Chido.

"La priorité c'est l'eau de consommation, l'eau potable et dans deux à trois jours les choses vont changer profondément car nous avons un Antonov de l'armée qui va rejoindre Mayotte pour apporter des capacités", explique Emmanuel Macron.

Dans l'urgence, "nous sommes en train de distribuer de l'eau au niveau de chaque commune et des aliments".

Concernant l'eau du robinet, "j'ai vu la situation de détresse immense". "Sur ce sujet, dès samedi, tous les foyers seront raccordés".

Toutefois, "des tours d'eau seront organisés et la préfecture de Mayotte se chargera d'en informer les habitants".

De plus, "on rouvre progressivement les commerces" précise-t-il.

- L'électricité mettra du temps à revenir à Mayotte -

Des habitants qui vivent également dans le noir, coupés de tout. Sur "l'électricité, on se bat et on va faire venir de nouvelles équipes".

Mais il le dit, "cela prendra plusieurs semaines pour tout rétablir car dans certains endroits de l'île, tout a été abattu".

Coupés pour beaucoup de leurs proches, Emmanuel Macron indique que "dans les prochains jours nous allons essayer de déployer des connexions satellitaires pour que les gens puissent répondre et rassurer leurs familles".

- Des matériaux pour rebâtir l'île dévastée -

La question du bâti, presque en totalité détruit, inquiète les habitants qui, pour seulement 10% d'entre eux, sont assurés. "Nous allons apporter des bâches et des tôles parce qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser les gens avec tout qui est ouvert", prévient le chef de l'État.

Pour les bâtiments, le ministère des Outre-mer a annoncé décréter l'état de catastrophe naturelle.

Pour les autres, "on a mis en place un fonds d'indemnisation qui sera ouvert pour accompagner les familles pour faire face aux premiers frais".

Le président qui insiste sur le fait que "tout cela doit conduire à un système qui tient" et de mahorais plus assurés.

À l'avenir, "on va créer un établissement public pour rebâtir Mayotte et un plan d'urbanisme pour créer des bâtis résistants aux épisodes sismiques et cycloniques".

- "Si on ne reconduit pas les gens qui n'ont pas à être ici on ne pourra jamais rebâtir Mayotte" -

Malgré des bâtis détruits, des bidonvilles rasés, la population s'attèle déjà à tout reconstruire, notamment les bangas.

"Mettre fin" aux bidonvilles et "supprimer" ces habitats "indignes" et "dangereux", c'est l'un des objectifs de la "loi spéciale" promise par le président pour "rebâtir" Mayotte.

Mais "on ne pourra pas régler les problèmes de fond de Mayotte si on ne règle pas le problème de l'immigration clandestine", a d'ores et déjà dit vendredi matin le président à des journalistes. "C'est une certitude."

À moyen terme, il entend augmenter, jusqu'à presque doubler, le nombre de reconduites à la frontière, qui était de 22.000 en 2023. "Si on ne reconduit pas les gens qui n'ont pas à être ici on ne pourra jamais rebâtir Mayotte", lance-t-il.

- 800 policiers, 1.200 gendarmes et 900 militaires en renfort -

À Mayotte, au chaos et à la désolation, s'ajoute l'insécurité. Dans les prochaines heures "800 policiers, 1.200 gendarmes et 900 militaires seront déployés à Mayotte", indique Emmanuel Macron.

"Les militaires vont sécuriser, apporter du soutien logistique avec des moyens mis en œuvre pour acheminer de l'eau, de fret et du matériel. Les gendarmes vont eux être en soutien pour maintenir l'ordre dans les zones rurales."

Déjà 80 tonnes d'alimentation et 50 tonnes d'eau ont été distribuées dans 9 communes hier. Les 8 autres communes de Mayotte seront quant à elles livrées aujourd'hui.

Le Premier ministre François Bayrou a fixé un délai potentiel de deux ans pour reconstruire Mayotte.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com