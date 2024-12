Mayotte : 51 antennes du réseau mobile d’Orange sur 54 sont hors service

"51 antennes du réseau mobile d’Orange sur 54 sont hors service, le passage du cyclone Chido a fait des dégâts considérables sur l’ile de Mayotte. Les réseaux de télécommunications ont été fortement touchés" écrit Orange Réunion Mayotte dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Kwézi télé)

Au 15 décembre 2024, les impacts pour les réseaux d’Orange sont les suivants :

- 51 antennes du réseau mobile d’Orange sur 54 sont hors service, principalement en raison d’un manque d’énergie.

- Orange estime également qu’environ 99% de ses clients usagers du réseau internet fixe sont déconnectés. L’étendue des dégâts du réseau internet fixe est en cours d’estimation. Certaines Livebox ont été débranchées par le client pour sécuriser le matériel, ou sont en attente du retour de l’électricité.

Les équipes d’Orange travaillent étroitement avec la cellule de commandement de la préfecture, et se coordonnent avec l’ensemble des acteurs présents sur le terrain pour intervenir de façon efficace et sécurisée.

Orange mobilise tous ses moyens humains et techniques pour opérer le rétablissement dans les meilleurs délais possibles, sur place, depuis la Réunion et l’Hexagone.

"Nous venons de vivre un cyclone tropical d'une très grande intensité, et nos réseaux ont subi d’importants dégâts. Nous mettons tout en œuvre pour reconnecter nos clients au plus vite, nos équipes sont pleinement mobilisées et se déploient sur toute l’île pour sécuriser en priorité nos sites stratégiques. Nous exprimons toute notre solidarité aux familles des victimes et à l’ensemble des Mahorais", déclare André Martin, directeur général d’Orange Réunion Mayotte.

