Mayotte : déplacement décalé d'un jour pour Bayrou, en quête de "solutions concrètes"

Changement de programme pour François Bayrou et les cinq ministres en déplacements à ses côtés pour aller à Mayotte. Prévus au départ pour faire escale à La Réunion ce dimanche 29 décembre 2024, ils se rendront tout compte fait directement dans l'île ce lundi 30 décembre. Le Premier ministre arrivera lundi à Mayotte pour une visite tournée vers des "solutions concrètes" pour les habitants du département dévasté par le cyclone Chido.

François Bayrou s'envolera dimanche soir pour Mayotte où il passera la journée de lundi, avant de se rendre en soirée à La Réunion, importante base logistique, où il poursuivra sa visite mardi.

Il sera accompagné des ministres d’État Élisabeth Borne (Éducation) et Manuel Valls (Outre-mer), des ministres Valérie Létard (Logement) et Yannick Neuder (Santé) et du ministre délégué et ancien sénateur de Mayotte Thani Mohamed Soilihi (Francophonie et Partenariats internationaux).

Leur visite à Mayotte intervient une dizaine de jours après le déplacement houleux d'Emmanuel Macron, et alors que François Bayrou avait été vivement critiqué pour son absence sur place.

Les détails de la visite de cette importante délégation ministérielle n'ont pas encore été précisés.

- À Mayotte pour apporter "des solutions concrètes" -

François Bayrou se rend à Mayotte "avec la volonté d'apporter des solutions concrètes aux populations sur place sur les questions d'éducation, de santé, d'habitat". Et "avec son expérience d'élu local, qui sait apporter des réponses concrètes, et rapides surtout, pour répondre aux besoins et des Mahoraises et les Mahorais", explique son entourage.

Vendredi, dans une lettre ouverte, le patron du Parti socialiste Olivier Faure a réclamé "des actes" pour Mayotte au Premier ministre, à qui il reproche également de ne pas s'être rendu "immédiatement" sur place, d'avoir annoncé la composition de son gouvernement le jour du deuil national lundi dernier et d'avoir "semblé chercher à relativiser l'importance de la catastrophe".

"Les débris continuent de s'entasser faisant craindre des risques sanitaires, l'eau et la nourriture demeurent rationnés, l'électricité est coupée pour la moitié de la population et dans le nord-ouest de l'île et dans les bidonvilles rasés, les habitants se sentent abandonnés et attendent des aides", a écrit le premier secrétaire du PS, qui interroge également le chef du gouvernement sur "le travail de recensement des personnes décédées".

Le bilan humain du cyclone Chido s’élève à 39 morts et plus de 4.000 blessés, selon un nouveau décompte publié mardi par le préfet de Mayotte.

www.imazpress.com avec AFP / redac@ipreunion.com