Emplois familiaux présumés : les locaux de la Région Réunion perquisitionnés

Ce mardi 10 décembre 2024, les locaux de la Région Réunion à Saint-Denis ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête sur des emplois familiaux présumés, informe le site Zinfos 974. La procureure de la République ayant saisi le juge d'instruction pour discrimination à l'embauche. Les plaignants affirment que leurs contrats de travail n'ont pas été renouvelés au profit de proches d'élus de la majorité régionale (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Selon le média en ligne, c'est en mars 2024 que la procureure de la République de Saint-Denis a ouvert une information judiciaire à la suite d'un dépôt de plainte.

- Éviction des agents : la Région condamnée à verser des indemnités par le tribunal administratif -

L'affaire, avait également été menée devant le tribunal administratif en mars, pour des évictions en début d'année 2022 à l'encontre de 28 agents du Conseil régional engagés par contrat à durée déterminée (CDD) - qui occupaient dans les lycées des emplois d’agent polyvalent, d’agent de maintenance informatique ou d’animateur dans le cadre du dispositif "plan ordinateur portable" (POP) et qui, à l’échéance de leur contrat, n’ont pas été reconduits dans leurs fonctions.

Dans ces jugements, "le tribunal a ensuite constaté que la région Réunion avait pu légalement lancer une procédure de recrutement pour chacun des emplois permanents jusqu’alors occupés par les requérants au titre d’un CDD", précise le tribunal dans un communiqué.

Dans huit jugements, "le tribunal a retenu que le refus de recrutement, ou le recrutement d’une personne autre que l’agent en fonction depuis plusieurs années, était illégal en raison notamment de l’inadéquation manifeste entre le profil du candidat retenu et celui recherché pour occuper le poste sur lequel il a été recruté". Cela a conduit à des indemnisations (entre 6.000 et 10.000 euros) et, lorsque cela était demandé, à des annulations.

- Prise illégale d’intérêt supposée -

"Si la question était également posée, par les requérants, de l’éventualité d’un détournement de pouvoir, d’un traitement discriminatoire au profit de personnes ayant des affinités politiques ou des liens familiaux avec des élus régionaux, voire d’une prise illégale d’intérêt, les jugements ne se sont pas situés sur l’un ou l’autre de ces terrains pour entrer en voie d’annulation ou de condamnation", précise le tribunal.

Dans dix autres jugements, il a été constaté, dans la mise en œuvre de la procédure de recrutement, une irrégularité d’une certaine gravité, les formalités de la présélection et de l’entretien de recrutement n’ayant pas été accomplies conformément aux règles applicables. Cela a conduit à des indemnisations (à hauteur de 2.000 euros) et, lorsque cela était demandé, à des annulations.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com