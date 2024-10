Makot, j'ai un message pour toi

Ce samedi 19 octobre 2024 promenade à vélo ne s'est pas passée comme prévu à Saint-André. Sur un chemin en gravier, où les voitures peuvent circuler sans difficulté, je tombe nez à nez sur une décharge à ciel ouvert. Ce n'est pas la première fois mais là c'est la fois de trop. Alors je me suis dit que j'allais écrire ce petit message aux makots (traduction pour ceux qui ne connaissent pas le terme : quelqu'un de sale, de cochon). Et il y en a certainement parmi nos lecteurs, alors, toi, le makot, lis attentivement et en plus à la fin on te donne quelques infos pour que tu puisses changer de comportement. (Photo vs www.imazpress.com)

Avant de commencer à lire mon message aux makots, je te conseille de regarder sur quoi je suis tombée pendant ma balade à vélo à Saint-André un week-end. Des décharges à ciel ouvert, il y en a sur toute l'île, du nord au sud en passant d'est en ouest.

Toi le ou la makot, (oui j'adopte le tutoiement parce que le vouvoiement est une marque de respect à mon sens)

Comment peux-tu polluer notre si belle île? Comment peux-tu souiller ces beaux paysages? Pourquoi déposes-tu tes déchets sur des chemins alors qu'il existe des déchèteries partout sur l'île? Pourquoi jettes-tu tes cannettes, bouteilles et barquettes par la fenêtre de ta voiture ? Pourquoi ne ramasses-tu pas tes ordures quand tu as fini de pique-niquer? Ce n'est quand même pas compliqué de prendre ton sac poubelle, de le mettre dans ta voiture et de le jeter chez toi. Logiquement, tu as une poubelle grise chez toi.



Si tu es capable de déposer un frigo, une gazinière, un canapé... sur un chemin avec ta voiture, tu es aussi capable de prendre la direction d'une déchèterie proche de ton domicile. Tu sais que c'est gratuit de jeter ? Non ? Voilà, maintenant tu sais. Tu ne sais pas où se trouve la déchèterie la plus proche peut-être ? J'ai un petit cadeau pour toi à la fin de ce message.

Est-ce que tu te rends compte du mal que tu fais à La Réunion avec ce comportement de makot? Du mal que tu fais à notre océan Indien et à ses habitants? du mal que tu fais à nos tortues, nos baleines, nos coraux ? du mal que tu fais à nos yeux quand on se balade dans la nature ? Un article est sorti cette semaine sur le microplastique. Le plancton collecté pour les recherches contient des microplastiques, une très mauvaise nouvelle pour la faune marine de l'île. Tiens si tu veux lire clique ici

Alors, s'il te plait, change de comportement, prends conscience que tu fais n'importe quoi, prends conscience de ta bêtise, pense à ce que tu veux laisser comme île à tes enfants, une île poubelle ou une île plus belle? le choix est vraiment facile non? Arrête de répèter : "'na domoune lé péyé pou ramasé", tu crois vraiment que ces employés aiment ce qu'ils font ? Tu ne penses pas qu'ils aimeraient faire autre chose de plus intéressant que de ramasser tes déchets ? Tu te rends compte du nombre d'associations qui a fleuri à La Réunion pour rammasser tes ordures ?

Je compte sur toi pour devenir un.e ex makot.

Si je peux transformer quelques makots en personnes censées et intelligentes, ce sera déjà ça de gagner. Vous pensez que je vais réussir ?

Et voilà ma petite surprise, rien que pour toi makot : la liste des principales déchèteries de La Réunion, classées par région (nord, sud, est, ouest), avec les adresses et les numéros de téléphone. Fais un screen comme ça tu l'auras à portée de main.

NORD

• Déchèterie de Sainte-Clotilde



Adresse : 107 Route de Bois de Nèfles, 97490 Sainte-ClotildeTéléphone : 0262 92 69 00

• Déchèterie de Sainte-Suzanne

Adresse : Chemin de l'Éperon, 97441 Sainte-Suzanne

Téléphone : 0262 92 69 00

• Déchèterie de La Montagne



Adresse : Rue du Père Boiteau, 97400 La Montagne

Téléphone : 0262 23 27 27

SUD

• Déchèterie de Saint-Pierre



Adresse : ZAC Canabady, 97410 Saint-Pierre

Téléphone : 0262 96 60 00

• Déchèterie de Saint-Louis

Adresse : 108 Rue de la Poudrière, 97450 Saint-Louis

Téléphone : 0262 96 60 00

• Déchèterie de la Rivière (Saint-Louis)



Adresse : Rue des Ananas, 97450 La Rivière Saint-Louis

Téléphone : 0262 26 36 00

• Déchèterie de Terre-Sainte

Adresse : Rue de l'Avenir, 97410 Terre-Sainte, Saint-Pierre

Téléphone : 0262 25 91 00

• Déchèterie de L'Étang-Salé



Adresse : Rue des Filaos, 97427 L'Étang-Salé

Téléphone : 0262 91 33 63

EST

• Déchèterie de Saint-André



Adresse : 53 Rue des Aigrettes, 97440 Saint-André

Téléphone : 0262 46 80 00

• Déchèterie de Bras des Chevrettes (Saint-André)

Adresse : Chemin Bras des Chevrettes, 97440 Saint-André

Téléphone : 0262 58 88 66

• Déchèterie de Champ Borne (Saint-André)



Adresse : Route de Champ Borne, 97440 Saint-André

Téléphone : 0262 46 80 00

• Déchèterie de Bras-Panon

Adresse : 32 Chemin Pente Sassy, 97412 Bras-Panon

Téléphone : 0262 69 13 13

• Déchèterie de Saint-Benoît



Adresse : ZI Bras Fusil, 97470 Saint-Benoît

Téléphone : 0262 50 39 30



OUEST

• Déchèterie de Saint-Paul

Adresse : Cambaie, 97460 Saint-Paul

Téléphone : 0262 34 48 00

• Déchèterie de Plateau Caillou (Saint-Paul)



Adresse : Rue des Tamarins, 97460 Plateau Caillou

Téléphone : 0262 34 48 00

• Déchèterie de La Saline (Saint-Paul)

Adresse : Chemin de La Saline, 97422 La Saline

Téléphone : 0262 59 19 19

• Déchèterie du Port

Adresse : Rue Raymond Mondon, 97420 Le Port

Téléphone : 0262 42 10 00

• Déchèterie de La Possession



Adresse : ZI Ravine à Marquet, 97419 La Possession

Téléphone : 0262 42 41 90

• Déchèterie de Saint-Leu

Adresse : ZAC Portail, 97436 Saint-Leu

Téléphone : 0262 34 66 91

Tout n'est pas listé, tu as ici les principales déchèteries. Si tu veux en savoir plus tu peux contacter la Cinor, la Cirest, la Casud, la Civis ou le TO.



